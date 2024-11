Rugby : face à l'Argentine, le XV de France peut finir l'automne invaincu

Bonnet et gants obligatoire ! Le XV de France s’est entrainé sous la neige, jeudi après-midi, sur la pelouse du stade de France. Les Bleus espèrent terminer l’année sur un succès face aux Argentins, demi-finalistes lors du dernier Mondial et qui ont notamment battu les Néo-zélandais, comme les Bleus, cet été lors du Rugby Championship (rassemblant également l'Afrique du sud et l'Australie).

L’Argentine, "une réelle menace" pour Dupont

"Cette équipe argentine est une réelle menace, surtout vu ce qu’ils ont montré ces derniers mois. On parle du match en Irlande, mais gagner en Nouvelle-Zélande et battre l’Afrique du Sud, ce n’est pas anodin", rappelle Antoine Dupont. "Elle est capable de mettre de l’intensité dans son jeu et a progressé sur son animation offensive, où elle propose de plus en plus de choses", ajoute le capitaine tricolore, qui alerte sur la nécessité de réussir son entame de match.

Pour cette troisième et dernière rencontre de la tournée d'automne, Fabien Galthié a opéré quatre changements au sein de son XV de départ. Longtemps capitaine au début du mandat Galthié, Charles Ollivon officiera notamment avec le numéro 8 dans le dos, Grégory Alldritt n'étant pas retenu dans le groupe. "On compose toujours une équipe de France pour qu’elle soit la plus forte possible, il n'y a pas de polémique autour de ça", a soutenu le sélectionneur en conférence de presse, pour justifier une composition qui verra également Léo Barré occuper le poste d'arrière.

Ces retrouvailles face aux Argentins ravivent également le triste souvenir de la tournée de l’été dernier, marquée par l’arrestation d’Hugo Auradou et Oscar Jegou, inculpés pour viol (un non-lieu en leur faveur a été demandé mais n’a pas encore été étudié par la justice argentine) et les propos racistes sur les réseaux sociaux tenus par Melvyn Jaminet.