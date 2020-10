Après sept mois d’arrêt, le XV de France fait sa rentrée face au Pays de Galles

Ils s’étaient quittés le 8 mars dernier, après une défaite à Murrayfield en Ecosse (28-17). Sept mois plus tard, les joueurs du XV de France se retrouvent pour affronter le pays de Galles samedi (21 heures), dans une Stade de France qui sonnera très creux, huis clos oblige.

La même équipe que face à l’Angleterre

Pour le match contre les Gallois, le sélectionneur Fabien Galthié a renouvelé la confiance en ses joueurs. L’équipe alignée est la même que celle qui avait remporté un match de référence face à l’Angleterre (24-17), en ouverture du Tournoi. Teddy Thomas fait un retour remarqué à l'aile, même s’il a très peu joué avec le Racing depuis le début de la saison, et Gaël Fickou est titularisé au centre.

Le sélectionneur a également choisi de démarrer la rencontre avec le pilier Mohammed Haouas, qui avait été expulsé face à l’Ecosse, pour un coup de poing. "C'est une équipe qui est en train de grandir et qui, en jouant ensemble, va acquérir une forme de maturité individuelle et collective. Notre projet, c'est notre vision, c'est notre ambition", s’est justifié le patron des Bleus.

Mais le sélectionneur va devoir s’adapter

Mais la continuité qui obsède Fabien Galthié va être chamboulée. Il va en effet devoir composer avec la fronde des clubs de de Top 14, qui ont obtenu qu'un joueur ne puisse disputer plus de trois matchs internationaux sur les six prévus, afin d'être disponible le reste du temps pour le championnat de France.

Une lutte d'influence entre la Fédération et les clubs qu'ont subi les Internationaux. "J'avais dit la semaine dernière qu'on avait un peu le cul entre deux chaises. C'est une question politique dont les joueurs n'ont pas à se mêler, tout simplement. Ce qui est important, c'est qu'on soit réuni aujourd'hui, qu'on prenne du plaisir à jouer tous ensemble", raconte le demi de mêlée Baptiste Serin.

Un calendrier très chargé pour les Bleus

D’ici début décembre, le XV aura un programme très chargé, avec six matches au programme. Mais au rythme où se multiplient les restrictions, liées à la crise sanitaire, impossible de savoir si le programme sera maintenu. Alors, quand on demande aux sélectionneurs Fabien Galthié, s'il a l'impression d'avancer dans le brouillard, il botte en touche : "Regardez le temps qu'il fait. Ça fait trois jours que nous sommes baignés par le soleil. Nous sommes prêts, je le répète. Depuis notre prise de fonction, nous n'avons pas arrêté de travailler, d'analyser. Nous ne sommes pas dans le brouillard. Tout est clair pour nous", assure-t-il.

"On n’a rien perdu au niveau du chambrage, donc c'est un bon point", souri également Baptiste Serin. "Plus sérieusement, je suis très content de retrouver le groupe. On sent qu'il y a quand même beaucoup de sourires, beaucoup d'attentes aussi du premier match, de rejouer ensemble. Entre guillemets, ça déconne beaucoup entre nous, donc c'est bien, ça n’a rien changé. On est sur la continuité du dernier tournoi. On est content d'être ici et content de reporter le maillot ensemble", poursuit-il.

Après le match préparatoire de samedi contre le pays de Galles, les Tricolores recevront l’Irlande, pour disputer le match en retard du dernier Tournoi des Six Nations. Ils s’attaqueront ensuite à l’Autumn Nations Cup, une sorte de tournée d’automne, avec au programme les Fidji, l’Ecosse, l’Italie et enfin un match de classement.