Rudy Gobert : la sanction est tombée pour le basketteur français après son coup de sang en plein match

Certes Rudy Gobert s'est rapidement excusé, mais le coup de poing asséné dimanche par le Français sur la poitrine d'un de ses coéquipiers des Minnesota Timberwolves ne pouvait tomber plus mal, alors que sa franchise va jouer sur un match ou deux la suite de sa saison en NBA. Selon la chaîne sportive ESPN, Gobert ne ferait pas partie du voyage vers Los Angeles où les Wolves doivent affronter les Lakers de LeBron James lors d'un barrage pour accéder aux play-offs. Et le pivot français ne devrait donc pas jouer ce match couperet.

En cas de défaite, Minnesota aurait encore une chance de se qualifier trois jours plus tard face au vainqueur du match entre La Nouvelle-Orléans et Oklahoma. Et Gobert, dont d'autres sources affirment qu'il serait suspendu un match, pourrait alors réintégrer l'équipe. À moins que la franchise de Minneapolis ait la main plus lourde avec sa recrue de l'été dernier, après le coup de sang dont l'ancien joueur d'Utah s'est rendu coupable lors du match contre les Pelicans, remporté sans lui par les Wolves (113-108).

Mea Culpa

Lors d'un temps mort à l'approche de la mi-temps, alors que Minnesota était mené 48-36, une vidéo a montré le début d'une altercation verbale sur le bord du terrain entre Rudy Gobert et Kyle Anderson. Selon la chaîne sportive ESPN, les deux joueurs ont échangé des reproches : Anderson a demandé à Gobert de contrer davantage, lequel lui a rétorqué de prendre un rebond. Une insulte de l'ailier américain a alors fusé, suivie du coup de poing asséné par le Français à son encontre. D'après The Athletic, l'altercation s'est poursuivie dans les vestiaires, à la mi-temps.

Renvoyé chez lui, le vice-champion olympique, 30 ans, a toutefois rapidement cherché à faire retomber la tension, en présentant des excuses. "Les émotions ont eu raison de moi aujourd'hui. Je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait, indépendamment de ce qui a été dit. Je tiens à m'excuser auprès des supporters, de l'organisation et en particulier de Kyle", a tweeté l'international français. Anderson, a-t-il assuré, est "quelqu'un que j'aime vraiment et que je respecte en tant que coéquipier".

Ce mea culpa s'est doublé, selon le meneur des Timberwolves Mike Conley, d'un message transmis à l'ensemble de ses coéquipiers. Anderson a lui aussi joué l'apaisement. "Nous en parlerons et nous irons de l'avant. Nous sommes des adultes", a-t-il dit à l'issue du match. Mais, au moment où Minnesota s'apprête à disputer une ou deux rencontres capitales, il ne semble pas certain que toutes ces tentatives aient suffi. La NBA n'a pas encore réagi, mais les Wolves semblent avoir pris les devant en suspendant leur pivot, dont les frasques s'accumulent ces dernières semaines. Fin mars, Gobert a déjà écopé d'une amende de 25.000 dollars pour des critiques virulentes contre l'arbitrage, après une défaite à Phoenix.

"Pas de bagarre"

Dimanche soir, sa franchise se laissait le temps de la réflexion sur d'éventuelles sanctions. "Nous avons pris la décision de renvoyer Rudy Gobert chez lui (…). Son comportement sur le banc était inacceptable et nous allons continuer à gérer la situation en interne", a déclaré le manager général des Wolves, Tim Connelly. "Nous ne sommes pas fiers", a ajouté le coach Chris Finch. "Les vétérans peuvent aussi s'énerver, donc je ne veux pas être trop dur avec lui (…) Mais il est évident que nous ne tolérerons pas ce genre de chose."

Le Français était jusqu'ici crédité d'une saison mitigée, plutôt positive en défense mais insuffisante en attaque, au point d'amener le propriétaire des Wolves à devoir défendre en février le recrutement de l'ex-pivot du Jazz, élu défenseur de l'année à trois reprises. D'un point de vue statistique, Gobert tourne cette saison à des moyennes un peu inférieures à ses meilleures années au Jazz (13,4 points par match contre 15,9 en 2018-19).

Son coup de sang de dimanche renvoie par ailleurs à une précédente controverse, dans l'Utah, marquée par des relations un temps glaciale avec un autre coéquipier, au début de la pandémie de Covid. Premier joueur de la NBA à avoir contracté la maladie, en mars 2020, Gobert avait été accusé de négligence, après avoir touché de ses mains blagueuses micros et enregistreurs lors d'une conférence de presse tenue quelques jours plus tôt. Contaminé à son tour, Donovan Mitchell l'avait mis en accusation. Le Français avait alors minimisé la brouille, arguant qu'il n'y avait, cette fois-là, "pas de bagarre" entre équipiers.