Route du Rhum : le sprint final pour Charles Caudrelier et François Gabart

Plus que quelques heures de course pour les skippeurs en tête de la Route du Rhum. Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), en tête de la Route du Rhum devant François Gabart (SVR Lazartigue), pourrait franchir la ligne d'arrivée en vainqueur à Pointe-à-Pitre "entre 4h30 et 5h30" locales, soit dans la matinée à Paris mercredi, selon les dernières estimations des organisateurs.

Charles Caudrelier pourrait s'imposer

Le skipper de 48 ans a atteint la Tête à l'Anglais, au nord de l'île, vers minuit locale (5 heures à Paris), poursuivi par Gabart à 70 milles nautiques (130 km). Il a commencé à contourner l'île par l'ouest pour rejoindre la ligne d'arrivée, avançant "bien, entre 14 et 25 nœuds" dans un premier temps, selon l'organisation.

Mais, à l'approche de la mythique bouée de Basse-Terre, dernier point de passage avant l'arrivée, son allure a chuté à 3 nœuds en l'absence de vent. Au dernier pointage à 2 heures locales, Charles Caudrelier se situait à 27 nm de la ligne (50 km) tandis que François Gabart se rapprochait de La Tête à l'Anglais. D'après les organisateurs, Caudrelier pourrait passer la ligne "entre 4h30 et 5h30" en Guadeloupe, soit 9h30 à 10h30 à Paris. Parti mercredi 9 novembre (à 14h15) de Saint-Malo, le navigateur devrait battre le record établi il y a quatre ans par Francis Joyon (Idec Sport) en 7 jours 14 heures et 21 minutes.