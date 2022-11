Route du Rhum : dernière ligne et course poursuite entre Caudrelier et Gabart

Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), mène la danse depuis le coup de canon à Saint-Malo, pour sa première participation. Mardi au pointage de 22h00 heure de Paris, il affichait 68 milles nautiques (125 km) d'avance sur François Gabart (SVR Lazartigue), détenteur du record du tour du monde en solitaire (42 jours 16 heures).

Selon la direction de course, Caudrelier pourrait atteindre la Tête à l'Anglais, un petit îlot situé au nord de la Guadeloupe, mardi vers 22h30 locales (03h30 mercredi à Paris), avec quelques heures d'avance sur Gabart.

Après avoir atteint cet îlot, les deux navigateurs devront contourner la Guadeloupe par l'ouest pour franchir la ligne d'arrivée, mais le passage de la mythique bouée de Basse-Terre peut prendre plusieurs heures en fonction des vents.

Pour une revanche

"J'ai une belle avance sur François (Gabart) mais je reste vigilant", a dit Charles Caudrelier lors de la vacation de mardi. "J'aimerais la conserver pour faire le tour de la Guadeloupe. Ce qui m'inquiète, c'est que François me fasse une Joyon, qu'il se venge de la dernière fois !"

Car Gabart sait mieux que quiconque que les dernières heures de course peuvent tout faire basculer. Lors de la dernière édition, en 2018, le skipper charentais avait une avance quasiment similaire, à l'approche de la Guadeloupe, sur le vétéran Francis Joyon (Idec Sport).

Mais en l'absence de vent, et avec un bateau très endommagé, il s'était finalement fait dépasser sur le fil après neuf heures de mano a mano autour de l'île, Joyon établissant du même coup le nouveau record de la traversée (7 jours, 14 heures et 21 minutes). "Tout est fait pour faire un finish à suspense comme vous aimez bien à terre, mais comme on déteste en mer", a expliqué Caudrelier.

"Pas impossible"

Si le Finistérien maintient son allure, il devrait effectuer la traversée en six jours et battre le record établi par Joyon.

"J'ai quand même l'impression que Charles a la pleine possession de son bateau ce qui n'était pas le cas de François il y a quatre ans. Mais ça peut aller très vite et perdre cent milles en trois heures n'est pas impossible. Tant que la ligne n'est pas franchie...", a commenté Armel Le Cléac'h (Banque Populaire).

Derrière les deux leaders, Thomas Coville (Sodebo) filait en fin de journée à trente noeuds (55 km/h) et restait en embuscade à 150 mn de Caudrelier.

Dans la catégorie-phare du célèbre Vendée Globe, les Imoca (monocoques de 18 m), Charlie Dalin (Apivia) bien installé en tête, approche des alizés, près de 90 milles nautiques devant Thomas Ruyant (LinkedOut) et Jérémie Beyou (Charal). Le premier Imoca est attendu lundi à Pointe-à-Pitre, selon la direction de course.