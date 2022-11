Route du Rhum : le Français Charles Caudrelier en tête, Sam Goodchild abandonne

Ils ont enfin quitté Saint-Malo. Ce mercredi, les 138 compétiteurs de la compétition de la Route du Rhum ont enfin pu prendre le large pour tenter de rejoindre la Guadeloupe. Pour cette première journée de course, tout s'est plutôt bien passé, selon la cartographie de l'organisation.

Sans surprise, les maxi trimarans, regroupés dans la catégorie Ultim, occupent les premières places du classement. Ces derniers sont déjà bien avancés dans l'océan Atlantique. Pour le moment, le bateau de Charles Caudrelier, un maxi-trimaran 'Edmond de Rothschild', est en tête. Mais un litige a lieu autour du Français puisque, selon l'organisation, il aurait passé la ligne de départ trop tôt ce mercredi. Il devrait donc s'acquitter de quatre heures de pénalité. Une décision contestée par l'équipe du skipper.

Premier abandon

Reste qu'en attendant, ces géants à voile des mers avancent et vite. Ils ont pris la route plein ouest, et sont très proches de la route la plus directe vers la Guadeloupe. Pour les bateaux Imoca et les Ocean Fifty, les navigateurs ont adopté une stratégie différente et ont pris une direction plein sud, le long des côtes françaises.

"C'est assez serré devant. Ça se bagarre bien en tout cas", reconnaissait ce mercredi soir le skipper Thibaut Vauchel-Camus. "Repose-toi bien Sam", adressait-il également dans son message vidéo, en hommage au premier abandon de la saison : Sam Goodchild. L'Anglais, blessé au bras et à la tête, a dû être hélitreuillé vers l'hôpital de Saint-Malo. Désormais, ils ne sont plus que 137 en course ce matin.