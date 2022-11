Route du Rhum : Europe 1 a embarqué à bord du bateau de Romain Attanasio

De l'effervescence avant le grand départ. Mardi, à la veille du lancement de la 12e édition de la Route du Rhum, des bateaux ont progressivement quitté le port de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Europe 1 a pu embarquer à bord du Fortinet, celui de Romain Attanasio, qui est sorti en pleine nuit. "C'est magnifique, il y a des lumières partout sur la mer", a affirmé l'envoyé spécial de notre antenne. L'embarcation s'est dirigée vers Dinard pour mouiller dans la nuit.

La sortie du port est toujours un moment assez particulier. Il y avait beaucoup de public, beaucoup d'ambiance ce mardi. "Je ne m'attendais pas à ça, je pensais que ce serait plus discret et non, il y a du monde. C'est sympa !", a salivé le navigateur, alors que le départ de l'épreuve avait dû être reportée dimanche dernier, en raison des conditions météo.

Un dernier briefing météo à la veille du départ

"Les Malouins sont là, donc c'est chouette !", a poursuivi Romain Attanasio au micro d'Europe 1. "Tout le monde sera content quand le bateau sera amarré à la bouée, et qu'on n'aura plus qu'à se concentrer pour demain (mercredi)", a assuré le skipper.

L'amarrage du bateau s'est déroulé sous les yeux de l'envoyé spécial d'Europe 1. L'embarcation, d'une longueur de près de 20 mètres, a passé la nuit devant le casino de Dinard. Quant à Romain Attanasio, il a quitté son bateau pour prendre un hors-bord et rejoindre son appartement pour un dernier briefing météo et une dernière soirée avec son équipe, avant le grand départ de mercredi.

Au total, 138 skippers ont assisté mardi à un dernier briefing météo. Toutes les conditions devraient être réunies pour que la 12e édition de la Route du Rhum s'élance enfin de Saint-Malo ce mercredi, à 14h15.