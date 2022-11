Route du Rhum : le départ sera donné mercredi à 14h15

Fin du suspense sur les pontons de la cité corsaire. Le départ de la 12e édition de la Route du Rhum, initialement prévu ce dimanche et reporté en raison de la météo, sera donné mercredi à 14h15 à Saint-Malo, dans des conditions plus clémentes. "Le départ sera donné mercredi prochain à 14h15 sur la ligne prévue à la pointe du Grouin, la météo est plus favorable. Cela reste engagé, mais c'est tout à fait acceptable", a expliqué Francis Le Goff, directeur de la course, en conférence de presse.

Les 138 skippers engagés devaient initialement s'élancer ce dimanche, mais les conditions météorologiques, rafales de vent à 100 km/h, mer engagée avec des creux de 6 à 7 mètres, annoncées au large de la Bretagne avaient entraîné un report, une première dans l'histoire de la course. "Sur le nouveau créneau, les conditions météorologiques s'annoncent plus maniables", a détaillé Francis Le Goff. "Le début de course sera moins délicat que si le départ avait été donné dimanche. En sortie de Manche par contre, il reste aux alentours de 4 mètres de creux. Cela reste de belles conditions de large".

"Une autre course"

"Je suis contente de ne pas partir dimanche, on aurait eu des conditions très difficiles. Cette nouvelle date, c'est bien mieux et je vais en profiter pour couper et voir ma famille d'ici-là", a réagi la navigatrice britannique Samantha Davies (Initiatives Coeur). "Ce n'est pas pour autant que ça va être un temps facile. Au départ, on a du vent de face, il va falloir tirer des bords avec 138 bateaux à l'eau. Au large de la Bretagne il y a toujours un deuxième front, moins fort certes, mais ça va quand même secouer", a tempéré le Bordelais Arnaud Boissières (Mie Câline).

Sur les pontons, de nombreux bateaux étaient vides dimanche, les marins interrogés par l'AFP ont souhaité profiter de la journée pour se reposer avant de "se remettre dans les fiches météo" lundi prochain. "Il va falloir préparer un autre départ et surtout une autre course. On va partir avec d'autres conditions météo, un autre coefficient de marée", a expliqué Paul Meilhat (Biotherm) vainqueur de l'épreuve en 2018 en catégorie Imoca.

Fermeture du village à 17h ce dimanche

Les 38 Imoca et les 8 Ocean Fifty engagés quitteront les bassins de Saint-Malo mardi après-midi tandis que les Class40 et les catégories Rhum Mono et Rhum Multi emprunteront l'écluse mercredi matin. Sept Ultim, trimarans géants stars de la course, sont sortis vendredi et resteront amarrés à des bouées près de Dinard jusqu'au départ.

Le village de l'événement, qui a accueilli des centaines de milliers de personnes depuis son ouverture le 25 octobre dernier, fermera à 17 heures ce soir, a précisé Joseph Bizard, directeur général d'OC Sport, en charge de l'organisation. "C'est nécessaire pour que la vie puisse reprendre son cours à Saint-Malo. On laissera un dispositif ponton pour que les bateaux puissent être à quai et que les marins puissent travailler", a-t-il expliqué.

La Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire, part tous quatre ans depuis 1978 de Saint-Malo à destination de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les voiliers les plus rapides ambitionnent de traverser l'Atlantique en environ une semaine.