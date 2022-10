Route du Rhum : comment le skipper François Gabart se prépare pour la compétition

REPORTAGE

François Gabart voguera avec un maxi-trimaran sur la Route du Rhum, entre Saint-Malo et la Guadeloupe, le 6 novembre prochain. Le Français fait partie des favoris de la catégorie reine, celle des ultimes, des géants des mers capables de voler sur l'eau. Près de Concarneau, le nouveau maxi-trimaran de François Gabart attend d'être sur les flots. Son voilier géant est capable de décoller de l'eau grâce à des appendices en carbone.

Des records de vitesse

Europe 1 est allé à la rencontre du skipper : "Actuellement, on est à 22 nœuds ce qui représente 30 à 40 kilomètres par heure. Ça représente le moment où le bateau a assez de vitesse", explique François Gabart au micro d'Europe 1.

Le voilier est comme en lévitation à environ un mètre et demi au-dessus de la mer. Seuls les safrans, la dérive et les feuilles touchent l'eau, produisant un long sifflement. François Gabart multiplie les sorties d'entraînement : "Il ne faut pas oublier que notre bateau est assez récent qu'on a encore beaucoup de boulot. Il faut faire attention parce qu'il faut solliciter le bateau pour le mettre en difficulté, pour qu'il soit prêt pour la Route du Rhum. Il faut évidemment ne pas le casser non plus".

Si la météo est favorable, François Gabart espère maintenir une vitesse de croisière aux alentours de 80 kilomètres/heure, vitesse qui dans un passé récent, semblait inconcevable pour un voilier.