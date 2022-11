«C'est un pur-sang» : 32 ans après Florence Arthaud, le Pierre 1er, reprend la Route du Rhum

Il est une légende. Le Pierre 1er, mythique trimaran qui a gagné la Route du Rhum en 1990, s'apprête à reprendre le départ de la célèbre course maritime. C'est le premier bateau à l'entrée du port de Saint-Malo, devant les Ultimes, les stars de cette Route du Rhum. Il dénote par son âge, mais pas par son style, ses trois coques dorées et surtout ces trois lettres gravées sur le flan : F-L-O. Un hommage à Florence Arthaud, la navigatrice qui avait remporté la Route du Rhum sur ce bateau.

Près de 32 ans plus tard, son grand ami Philippe Poupon s'apprête à faire revivre le mythe : "C'est pour vraiment pour rendre hommage à l'exploit qu'elle a fait, parce que c'est quand même un bateau sportif, physique. C'est un pur-sang qui ne demande qu'à s'envoler", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Un bateau qui a fait le tour du monde

Et depuis cet exploit, le Pierre 1er a fait le tour du monde. "Florence n'a pas gardé très longtemps le bateau et il a été racheté par un Américain. Ensuite, il est parti vers Hong-Kong où son nouveau propriétaire l'avait acheté pour se faire plaisir. Et puis nous, on l'a trouvé là-bas et on l'a ramené en France", explique le navigateur.

Le navire sera bien au départ de la course, demain. Direction les Antilles ou après la Route du Rhum, de nouveaux projets l'attendent puisque la compagne de Philippe Poupon prépare un biopic sur Florence Arthaud.