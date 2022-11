Qui sont Loïc et Kevin Escoffier, ces deux frères qui s'affronteront lors de la Route du Rhum ?

À Saint-Malo, le départ de la route du Rhum est imminent. Les 138 skippers, qui devaient prendre le large dimanche dernier, ont dû patienter quelques jours de plus face à une météo capricieuse. Alors, les navigateurs utilisent les dernières heures disponibles pour préparer les derniers préparatifs, avant de prendre la mer. Parmi eux, les frères Loïc et Kevin Escoffier.

"On est un peu chez nous ici"

Les deux hommes ont été contaminés par la passion de leur père Franck-Yves Escoffier, triple vainqueur de la Route du Rhum. Car chez les Escoffier, la voile est une passion contagieuse. Le public a pu découvrir Kevin lors du dernier Vendée Globe. Il avait alors été secouru par Jean Le Cam. Désormais, c'est au tour de Loïc de se faire connaître du grand public.

Marin pêcheur dans la vie de tous les jours, il souhaite désormais affronter son frère. "On est un peu chez nous ici à Saint-Malo, donc ce n'est que du plaisir", assure-t-il au micro d'Europe 1. " Kevin a un palmarès long comme le bras. C'est l'élite de la voile mondiale aujourd'hui", explique Loïc, les yeux remplis d'admiration pour son frère.

Deux parcours différents

"Loïc, depuis qu'il est petit, depuis qu'il sait parler, il voulait devenir marin pêcheur. Il s'est donné les moyens de le faire, et c'est ça qui est intéressant dans nos parcours", souligne Kevin Escoffier. "Et aujourd'hui, on arrive exactement dans le même port, sur la même course, mais avec des parcours complètement différents."

Durant les prochains jours, leurs trajectoires devraient pour une fois se ressembler. Avec, dans un coin de la tête, l'idée d'agrandir encore l'armoire à trophées des Escoffier.