Roland-Garros : une potentielle demi-finale Federer-Nadal

Y'aura-t-il un Federer-Nadal pour le grand retour du "maître" à Roland-Garros ? Les deux grands rivaux pourraient s'affronter en demi-finales, selon le tirage au sort effectué jeudi. Le Suisse, qui revient à Paris après quatre ans d'absence, débutera par un premier tour a priori (très) facile contre contre l'Italien Lorenzo Sonego (73e mondial). Il devrait être relativement épargné jusqu'en quarts de finale, où il pourrait retrouver le jeune prodige grec Stefanos Tsitsipas (6e), récent finaliste du Masters 1000 de Madrid après avoir battu Rafael Nadal en demi-finales.

L'Espagnol, vainqueur onze fois à Roland-Garros, débutera contre un qualifié avant un potentiel quart de finale face à Kei Nishikori (7e). Dans l'autre partie du tableau masculin, Novak Djokovic a hérité d'un tirage plus compliqué. Le numéro 1 mondial pourrait jouer contre Alexander Zverev (5e) en quarts, avant une éventuelle demi-finale contre Dominic Thiem (4e), finaliste l'an passé. A noter que Gaël Monfils (16e), sans doute la meilleure chance française chez les hommes, aurait justement l'occasion de se mesurer à Thiem en huitièmes, si la logique du classement ATP est respectée.

Possible quart entre Naomi Osaka et Serena Williams

Du côté des femmes, Serena Williams, en quête d'un 24ème Grand Chelem, pourrait croiser en quart de finale la Japonaise et n°1 mondiale Naomi Osaka. L'Américaine pourrait auparavant affronter dès les huitièmes de finale sa compatriote Madison Keys, ancienne finaliste de l'US Open en 2017. A noter au premier tour le match entre Venus Williams, deux fois titrées Porte d'Auteuil, et l'Ukrainienne Elina Svitolina (9e mondiale), et la rencontre entre Jelena Ostapenko, victorieuse en 2017, et l'ex-n°1 mondiale bélarusse Victoria Azarenka.