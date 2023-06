Roland-Garros : rencontre au sommet entre Svitolina et Sabalenka, sur fond de guerre

À Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, c'est déjà l'heure des quarts de finale. Dès ce mardi, les matches seront nombreux à la Porte d'Auteuil. A la mi-journée, Novak Djokovic sera face au Russe Karen Khachanov, puis dans la soirée, Carlos Alcaraz rencontrera le Grec Stéfanos Tsitsipas. Chez les femmes, le match à scruter sera la rencontre entre la Russe Aryna Sabalenka et l'Ukrainienne Elina Svitolina. Cette dernière devrait avoir les faveurs du public français. Et pour cause, entre les spectateurs et la joueuse ukrainienne, c'est une petite histoire d'amour qui voit le jour.

Il faut dire qu'elle est la plus Française des Ukrainiennes, puisqu'elle est mariée à Gaël Monfils. Ils ont eu un enfant ensemble, ce qui a obligé la joueuse à mettre sa carrière entre parenthèses. Mais sept mois plus tard, la revoici déjà en quarts de finale d'un Grand Chelem.

Le conflit ukrainien jamais très loin

Impressionnante de persévérance, Elina Svitolina est aussi devenue un symbole de la résistance ukrainienne, en refusant notamment systématiquement de serrer la main de ses adversaires russes et biélorusses. Un comportement qu'elle compte bien maintenir devant la numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenka. "J'ai déjà joué contre deux Russes, donc ça ne va pas changer. J'ai l'habitude maintenant. Et donc ce sera la même chose", déclare-t-elle sobrement à la presse.

A l'inverse, son adversaire vit nettement moins bien la situation. Interrogée à plusieurs reprises depuis le début de la quinzaine sur sa position concernant le conflit ukrainien, Sabalenka a depuis décidé de sécher les conférences de presse pour préserver sa santé mentale.