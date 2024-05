Roland-Garros 2024 : pourquoi Rafael Nadal ne passe-t-il pas par les qualifications pour participer au tournoi ?

Un dernier Roland-Garros avant de tirer sa révérence ? Cette édition 2024 des Internationaux de France est très attendue par tous les fans de tennis puisqu'il pourrait bien être le dernier de la riche carrière de Rafael Nadal. Malgré sa 274e place au classement ATP, l'Espagnol est d'ores et déjà présent dans le tableau principal du tournoi sans être passé par les qualifications. Comment cela est-il possible ? Europe 1 vous l'explique.

Le classement protégé pour entrer dans le tableau principal

Lorsque l'on est un joueur comme Rafael Nadal, qui est très loin au classement, il existe deux solutions pour accéder aux tournois. Il y a la possibilité de se voir offrir une invitation de la part des organisateurs des tournois qui désireraient le voir évoluer sur leurs courts. Mais le vainqueur à 14 reprises de la coupe des Mousquetaires a choisi une autre option pour ne pas priver d'autres joueurs de recevoir ces invitations.

Rafael Nadal a utilisé le classement protégé, un dispositif qui peut s'appliquer aux joueurs et joueuses qui ont été éloignés du circuit pendant au moins six mois d'affilée à cause d'une blessure ou d'une maternité. Il accorde un rang au joueur qui est défini par la moyenne du classement durant les trois premiers mois de son indisponibilité. Pour pouvoir être utilisé, le joueur lui-même doit en faire la demande par écrit au président de son instance, l'ATP pour les joueurs et la WTA pour les joueuses.

L'Espagnol s'est donc vu attribuer la neuvième place. Un rang qu'il peut d'ailleurs faire valoir pour entrer dans le tableau principal de 12 tournois dans l'année. Mais il y a un revers à cela puisqu'il ne peut pas attribuer le statut de "tête de série" qui permet aux joueurs les mieux classés d'éviter de se rencontrer dès les premiers tours. Le Majorquin pourrait donc affronter Novak Djokovic ou son compatriote, Carlos Alcaraz, dès son entrée en lice.