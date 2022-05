Roland-Garros : Nadal-Djokovic, un choc de titans dès les quarts de finale

C’est l’affiche du jour en tennis : le quart de finale entre Rafael Nadal, 13 fois lauréat de Roland-Garros, et le tenant du titre, Novak Djokovic. Une rencontre qui sera diffusée en soirée sur Prime Video, mais gratuitement, après intervention d'Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi. C’est un choc de titans qui s’annonce, surtout à la suite de la spectaculaire demi-finale de l’an dernier remportée par le Serbe. Les retrouvailles ont lieu cette fois dès les quarts de finale, mais avec des interrogations sur la forme de Rafael Nadal.

"Ça va être un effort monumental pour gagner"

Alors que son adversaire est en mode rouleau compresseur depuis le début de la compétition, l’Espagnol a le corps qui grince de plus en plus. Il n’est pas passé loin de la défaite dimanche face au jeune et talentueux canadien Félix Auger-Aliassime : "Rafael, il vient ici pour quand même gagner le tournoi, donc je lui souhaite le meilleur. C'est vrai que ça va être un effort monumental pour gagner, mais comme ils ont toujours fait Novak et lui, ils vont tout donner jusqu'au bout et ce sera un beau combat", analyse le numéro 9 mondial.

Le dernier match de la carrière de Nadal ?

Ce combat est devenu un classique du tennis actuel, souvent même la meilleure rencontre sur le circuit. À Roland-Garros, ce sera la dixième fois qu’ils s’affrontent et peut-être l’ultime. En effet, Rafael Nadal explique que chaque match qu’il joue ici est peut-être son dernier à Roland-Garros et même de sa carrière tennistique.