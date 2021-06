Roland-Garros : le programme de la journée du jeudi 10 juin

Qui aurait pu envisager ces deux demi-finales dans le tableau féminin ? Ce jeudi, les quatre prétendantes au titre à Roland-Garros seront sur le court central avec l'ambition de disputer une finale inédite en Majeur. La Russe Anastasia Pavlyuchenkova (tête de série 31), la plus expérimentée du tableau du haut de ses 29 ans, affrontera la Slovène Tamara Zidansek, 23 ans et 85e mondiale, pas avant 15 heures sur le court Philippe-Chatrier. La Tchèque Barbora Krejcikova (33e) et la Grecque Maria Sakkari (n°17) prendront la suite. Parmi ces joueuses de tennis, l'une remportera son premier Grand Chelem.

Et il reste encore des Français à Roland-Garros ! Si le tennis hexagonal a failli dans les tableaux de simple, la paire de double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut relèvent la tête du tennis tricolore et tenteront d'accéder en finale des Internationaux de France. Les deux Français seront opposés à la paire colombienne Cabal-Farah, tête de série 2, sur le court Suzanne-Lenglen pas avant 13h30.

Deuxième jour avec le pass sanitaire

Ce jeudi 10 juin marque également le deuxième jour de l'obligation du pass sanitaire, exigé pour les spectateurs avant d'entrer dans l'enceinte du stade Roland-Garros. C'est le premier événement en France à mettre en place ce pass. Les plus de 13.000 spectateurs doivent prouvés qu'ils sont soit vaccinés, soit qu'ils ont eu le Covid récemment, ou qu'ils ont été testés négatifs moins de 48 heures avant.