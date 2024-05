Roland-Garros 2024 : combien vont gagner les joueurs ?

Pendant près de trois semaines, la Porte d'Auteuil va vibrer au rythme de la petite balle jaune. L'édition 2024 du tournoi de Roland-Garros, dont Europe 1 est la radio officielle, débute ce lundi avec les qualifications, avant le premier tour du tableau principal femmes et hommes, à suivre à partir du dimanche 26 mai. Comme elle en a pris l'habitude depuis plusieurs années, l'organisation du Grand Chelem parisien s'est de nouveau montrée généreuse envers les athlètes en augmentant de manière significative le "prize money".

Un soutien aux éliminés précoces

C'est près de 53,478 millions d’euros que vont pouvoir se partager les participants cette année, contre 49,6 millions d'euros l'année dernière. La dotation du tableau principal en simple enregistre ainsi une augmentation de 7%. Un effort conséquent a été apporté aux trois premiers tours du tableau principal. Pour les matchs de la deuxième semaine, l'augmentation reste plus mesurée.

À noter que ces récompenses sont parfaitement paritaires. Dans le détail, le vainqueur empochera près de 2,4 millions d'euros, tandis qu'un éliminé au premier tour pourra se consoler avec la coquette somme de 73.000 euros.

La dotation du tableau principal des simples messieurs et dames, tour par tour : - Vainqueur : 2,4 millions d'euros

- Finaliste : 1,2 million d'euros

- Demi-finaliste : 650.000 euros

- Quart de finaliste : 415.000 euros

- Huitième de finaliste : 250.000 euros

- Troisième tour : 158.000 euros

- Deuxième tour : 110.000 euros

- Premier tour : 73.000 euros

L'autre effort financier consenti par le tournoi concerne les épreuves de qualifications, désormais appelé "Opening Week". Pour rappel, c'est un passage obligé pour les joueurs et joueuses classés entre la 100e et la 230e place mondiale et qui n'ont pas eu la chance de bénéficier d'une wild-card. Parmi les 128 participants, seuls 16 obtiennent leurs billets pour la suite de la compétition. Ces épreuves de qualification bénéficient donc d'une hausse de dotation de 24,65%. Un éliminé au premier tour des qualifs empochera 20.000 euros, contre 28.000 au second tour et enfin 41.000 pour ceux qui échouent aux portes du tableau final.

Enfin, les dotations ont été très légèrement augmentées par rapport à l'année dernière pour les autres épreuves de la quinzaine comme les tournois de doubles, de doubles mixtes, ou encore de tennis-fauteuil. La paire de double qui glanera la victoire en finale touchera la somme de 590.000 euros, contre 122.000 euros pour les paires mixtes.