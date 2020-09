Roland-Garros : hécatombe chez les Français, Djokovic impitoyable

Le tennis français fait grise mine. Les joueurs tricolores ont perdu les uns après les autres mardi à Roland-Garros, avec les éliminations dès le premier tour de Gilles Simon, Richard Gasquet et Kristina Mladenovic. Dans le tournoi masculin, les Français ont réussi "l’exploit" de ne pas gagner le moindre match de la journée, tandis que chez les filles la jeune Fiona Ferro a sauvé l’honneur.

Bien loin du marasme hexagonal, le numéro un mondial Novak Djokovic a déroulé pour son entrée en lice en dominant facilement le Suédois Mikael Ymer, en trois sets (6-0, 6-2, 6-3).

0/6 pour les Français, le cauchemar de Mladenovic

C'est simple : les six joueurs français engagés ce mardi dans le tableau masculin ont tous perdu. Dans des stades quasi-déserts, pandémie oblige, et par un temps tristement automnal, Richard Gasquet a été balayé par l'Espagnol Roberto Bautista Agut (10e mondial) en trois sets (7-6[5], 6-2, 6-1). "Richie", 50e joueur mondial, n'avait plus été battu d'entrée à Roland-Garros depuis dix ans. Gilles Simon, autre "nouveau mousquetaire" sur le déclin, a lui réussi à prendre un set au jeune Canadien Denis Shapovalov avant de baisser pavillon en quatre manches (6-2, 7-5, 5-7, 6-3). Humbert, Halys, Mayot et Barrère ont eux aussi été éliminés d'entrée.

La grosse déception du jour est à chercher du côté des femmes, avec la défaite terriblement frustrante de Kristina Mladenovic. "Kiki" a mené 5-1 dans le premier set avant de perdre totalement pied suite à une énorme erreur d'arbitrage en sa défaveur. La Française a finalement perdu en deux sets contre l'Allemande Laura Siegemund (7-5, 6-3).