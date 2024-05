Roland-Garros : découvrez les nouveautés de l'édition 2024

J-1 avant l'édition 2024 de Roland-Garros. Du 20 mai au 9 juin, les plus grands sportifs seront de retour sur la terre battue des courts de la Porte d'Auteuil pour une nouvelle saison, pleine de nouveautés. À la veille du premier tour des qualifications pour les tableaux principaux, Europe 1, radio officielle du tournoi, vous les détaille.

Un toit pour le court Suzanne-Lenglen

Il aura fallu attendre quatre ans pour qu'un deuxième court soit doté d'un toit rétractable. Après le court Philippe-Chatrier en 2020, c'est désormais au tour du deuxième plus grand court Suzanne-Lenglen d'être vêtu d'une couverture mobile composée de toile qui s'inspire directement de la jupe plissée créée par Jean Patou pour la pionnière du tennis féminin. Cette toiture, que l'on doit à l'architecte et urbaniste français Dominique Perrault, doit être inauguré au premier jour du tableau principal mais pourrait être utilisé dès les qualifications si besoin et se fermera en 15 minutes, tout comme le toit du Philippe-Chatrier.

"Il va nous permettre en cas d’intempéries d’abriter 25.000 personnes si les conditions sont mauvaises", a expliqué Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, lors de la conférence de presse fin avril. Pour la première fois aussi, un show accompagnera l'entrée des joueurs sur le court Suzanne-Lenglen, désormais équipé de panneaux LED en bord de terrain. Le court accueillera aussi les plus belles affiches des qualifications.

Des épreuves juniors en tennis-fauteuil

Autre nouveauté de cette édition 2024, l'épreuve de tennis-fauteuil par Adecco. Huit matches supplémentaires auront lieu à travers la création de quatre épreuves juniors : Simple Juniors Filles, Simple Juniors Garçons, Double Juniors Filles, Double Juniors Garçons. Quatre joueuses et quatre joueurs participeront à cette nouvelle compétition (6 matches de simple et deux matchs de double) qui se déroulera les 6 et 7 juin, détaille la Fédération Française de Tennis et Roland-Garros.

Parmi les autres nouveautés...

Sur les quatre courts principaux, les bancs des joueurs, les chaises des arbitres et des juges de ligne ainsi que les différentes "box" feront peau neuve ! Les espaces joueurs (restaurant, bar, player's lounge, vestiaires) ont aussi été rénovés.

L'Opening Week, semaine des qualifications, voit aussi sa jauge augmentée et passée de 50.000 à 75.000 spectateurs. Et pour la première fois, des "Meet and greet" (littéralement "rencontrer et saluer") avec les joueurs seront organisés dans le nouvel espace Tenniseum. Autrement dit, une occasion unique d'interagir avec les joueurs.

Parmi les changements importants à noter pour cette édition 2024 : tous les spectateurs devront présenter leurs billets depuis l'application mobile Roland-Garros pour accéder au stade.