Roland-Garros 2024 : comment peut-on être remboursé en cas de pluie ?

Heureusement que les courts Suzanne-Lenglen et Philippe-Chatrier sont désormais équipés d'un toit. Sans cela, bien peu de matchs auraient pu arriver à leur terme lors de ces trois premiers jours de compétitions à Roland-Garros, marqués par une météo particulièrement capricieuse qui affecte le bon déroulé des rencontres. Et les prévisions pour le reste de la semaine n'annoncent rien de très encourageant.

Si les travaux réalisés sur les deux principaux courts du tournoi permettent de disputer au moins deux matchs simultanément, même en cas de tempête, pour les autres terrains, il faut encore sortir les bâches et renvoyer les deux adversaires au vestiaire en attendant la fin de l'averse. Un protocole nécessaire, mais qui peut parfois perturber les joueurs et joueuses concernés et qui provoque, fatalement, beaucoup de frustrations du côté des spectateurs, surtout au regard des prix parfois déboursés pour s'offrir un sésame porte d'Auteuil.

Faudra penser à mettre Roland Garros en juin il font que interrompre avec la pluie pic.twitter.com/Tk8Fq0sxQz — Ethan Levy (@ethan_roiflop) May 28, 2024

L'épisode de mai 2016

Mais pas de panique, en cas de météo particulièrement dégradée, il est possible de bénéficier d'un dédommagement. Les personnes ayant acheté des billets pour les courts annexes et le court Simonne-Mathieu peuvent être remboursés de l'intégralité du montant si "le temps de jeu est inférieur à deux heures pour cause d’intempéries", fait savoir le règlement du tournoi. Chaque ticket acheté pour les courts concernés dispose, lors de l'achat, d'une garantie incluse. En cas de temps de jeu réduit, la somme est directement remboursée sur le compte ayant servi à l'achat, à condition de procéder à la réclamation avant le 31 juillet.

En revanche, si le temps de jeu effectif dépasse ces deux heures, ne serait-ce que d'une minute, aucun remboursement n'est prévu. Ce cas de figure s'était produit en 2016 lors d'une édition particulièrement pluvieuse. Le mardi 31 mai, 2 heures et 1 minute de jeu avaient été décomptés, privant les spectateurs d'un remboursement... à une minute près. Cette édition 2024 ne se présente pas sous les meilleurs auspices d'un point de vue météorologique. Ce mardi encore, de nombreuses rencontres ont été, ou sont encore actuellement interrompues en raison du mauvais temps.