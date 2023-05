EN DIRECT - Roland-Garros : Benoît Paire entre en lice face à Cameron Norrie

EN DIRECT

En ce week-end de Pentecôte, les milliers de spectateurs présents à la Porte d'Auteuil partagent une passion commune : l'amour du tennis et de la terre battue. Qui dit nouvelle journée dit nouvelles qualifications et surprises. Alors que seulement quatre Français ont parvenu à se qualifier lors de la première journée, six Français entrent en lice ce lundi pour espérer atteindre le second tour. Parmi eux, Benoit Paire. Le Tricolore est opposé au Britannique Cameron Norrie sur le court Suzanne-Lenglen. Le match a débuté à 11h.

Luca Van Assche et Alexandre Müller seront tous les deux opposés à des Italiens : Marco Cecchinato pour le premier et la huitième tête de série, Jannik Sinner. De son côté Arthur Fils devra se défaire de l'Espagnol Davidovich Fokina pour atteindre le deuxième palier du tournoi. Le jeune Français de 18 ans pourra compter sur sa forme du moment puisqu'il vient tout juste de remporter l'ATP 250 de Lyon après une victoire en finale face à l'Argentin Francisco Cerundolo.

Entrée en lice pour Djokovic et Alcaraz

Les première têtes de séries sont attendues dans la journée sur le Central et le Suzanne-Lenglen. Carlos Alcaraz, qui vient de récupérer sa place de numéro un mondial, foulera la terre battue face à Flavio Cobolli aux alentours de 14h15 selon le déroulement des matches. Son principal rival en l'absence de Rafael Nadal, Novak Djokokic, est attendu sur le Central vers 13h pour affronter l'Américain Aleksandar Kovacevic. Les deux grands favoris de ce Grand Chelem ne devraient pas être gênés par leurs opposants du jour. A noter que les deux joueurs se trouvent dans la même partie de tableau donc ils ne s'affronteront pas en finale.

Caroline Garcia en quête d'un titre en simple

Revenue à son meilleur niveau depuis 2022, la numéro 5 mondiale aura à cœur de briller devant son public. Caroline Garcia est opposée à la Chinoise Wang Xiyu aux alentours de 15h sur le Central. Après deux titres en double, dont un lors de la dernière édition aux côtés de Kristina Mladenovic, la Française est en quête d'un titre en simple. Après une année 2022 impressionnante, la droitière n'a pour le moment pas réussi à remporter de tournois depuis sa sublime victoire aux Masters féminin en novembre dernier. Sa coéquipière Kristina Mladenovic a également débuté son tournoi à 11h face à Kayla Day.