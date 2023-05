Roland-Garros 2023 : Arthur Rinderknech remporte le duel 100% français contre Richard Gasquet

Roland-Garros est déjà terminé pour le Français Richard Gasquet, 52e joueur mondial, battu par son compatriote et "grand fan" Arthur Rinderknech 6-4, 2-6, 6-2, 7-6 (7/4), qui a remporté sa première victoire dans le tournoi, mardi au premier tour. Pourtant soutenu par la majorité du court Suzanne-Lenglen, très clairsemé malgré l'affiche alléchante entre ces deux joueurs français, Gasquet a plié face à la puissance et la régularité au fond du court du 78e joueur à l'ATP, qui retrouvera l'Américain Taylor Fritz (numéro 9) au deuxième tour.

Emouvant hommage

Sur le déclin à 36 ans, le Biterrois échoue une nouvelle fois à passer le premier tour d'un Majeur, quelques mois après son élimination d'entrée à l'Open d'Australie. Après sa victoire, Rinderknech s'est lancé dans un émouvant hommage à son adversaire du jour : "Mon entraîneur et moi, on est des grands fans de Richard. Le joueur est un sacré champion. Je veux le remercier, parce que plusieurs fois il m'a guidé, dans ma petite carrière de tennis, et il a envie de transmettre aux plus jeunes joueurs français. C'est un immense bonheur pour nous."

Contre son cadet de neuf ans, Gasquet a opposé une belle résistance au cours d'un match de 3 h 08 min. Réaliste, Rinderknech a pris la première manche d'un joli passing en coup droit lors de sa première occasion (6-4). Mais la réponse de Gasquet ne s'est pas fait attendre: il a breaké dès le début de la deuxième manche, avant de dérouler. Tout réussissait alors au "Mousquetaire", comme ce revers à contretemps qui a accroché la ligne en longueur (30-0, 3-0).

Un moment attendu

Après avoir égalisé à une manche partout (6-2), il a poursuivi sur sa lancée, breakant d'entrée, puis Rinderknech s'est rebiffé et a imposé sa loi dans le troisième set (6-2). Le longiligne joueur a ensuite semblé s'envoler vers la victoire, menant 5-0 dans le quatrième set. Mais, porté par le public qui a scandé son prénom bruyamment, Gasquet a effectué une remontée fantastique jusqu'à 5-5, puis a poussé Rinderknech, alors fébrile, au tie-break.

"Je donne deux double-fautes à 5-1, il était cuit, il ne bougeait plus, et puis d'un coup il se met à sauter partout, a commenté Rinderknech. Donc ça prouve le champion qu'il est. (...) J'ai failli casser toutes mes raquettes mais je m'en suis sorti." Il a conclu dans le jeu décisif pour gagner son premier match à Roland-Garros. "Je l'ai attendu un moment, cette victoire à Roland, elle a mis du temps à venir, a-t-il soufflé. Je suis content."