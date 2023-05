Tennis : une semaine après sa lourde amende, Hugo Gaston assure qu'il n'a pas voulu «tricher»

"En aucun cas ce n'était un geste de triche. C'était un geste de frustration", a assuré Hugo Gaston mardi dans la foulée de sa défaite à Roland-Garros, une semaine après avoir été sanctionné par l'ATP d'une lourde amende pour "conduite antisportive". Le Français avait fait tomber une balle de sa poche sur le court pour faire rejouer une balle de set que son adversaire, Borna Coric, allait gagner lors du deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, finalement remporté par le Croate 6-3, 6-3.

Puisque Gaston était récidiviste, l'ATP lui avait infligé une amende de 144.000 euros, réduite à 72.000 euros sous réserve que le gaucher de 22 ans ne commette aucune autre infraction pendant douze mois. "Beaucoup de personnes ont dit que j'ai voulu tricher, chose qui est fausse", a affirmé Gaston après sa défaite dès le premier tour aux Internationaux de France, contre le Slovaque Alex Molcan 6-1, 7-6 (7/4), 6-3.

"Des choses qui ne se font pas"

"Tout joueur de tennis a des gestes qu'il ne contrôle pas, (…) en aucun cas ce n'était un geste de triche. C'était un geste de frustration à 100 %, a-t-il assuré. Il y a eu des récidives sur le fait que j'ai pris des amendes, mais jamais un geste comme cela parce que ce sont des choses qui ne me représentent pas. Je m'en suis excusé auprès de mon adversaire." Le natif de Toulouse, 109e au classement ATP, a poursuivi son mea culpa : "Ce sont des choses qui ne se font pas. Je me suis excusé aussi auprès de la Fédération qui m'aide au quotidien."

Plusieurs joueurs français ont réagi à cette affaire, interrogés à ce sujet Porte d'Auteuil. "Ce n'est pas un geste qu'on veut voir sur les terrains. Tout le monde est humain, (…) fait des erreurs, que ce soit dans notre métier ou dans la vie, a soutenu Corentin Moutet dimanche. Malheureusement, il a une caméra braquée sur lui sur le terrain." "Son geste, évidemment que c'est normal qu'il ait été puni, mais à ce montant, je trouve cela très exagéré", a-t-il poursuivi.

"Pour moi, c'est ridicule, a lancé Benoît Paire lundi. Il y a même des joueurs de Challengers, on leur prend ça, dans ce cas, ils arrêtent leur carrière pour simplement… alors qu'il a pris peut-être 2.000 dollars sur le tournoi." "J'ai du mal à comprendre ce système, pourquoi ils font ça. Il faut faire en fonction de ce qu'on gagne. On ne peut pas prendre plus d'argent que ce que le joueur va gagner. Sinon, ça sert à quoi de jouer au tennis ?", s'est interrogé le joueur de 34 ans, réputé pour ses écarts de conduite sur le court.