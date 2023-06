Roland Garros 2023 : Alexander Zverev balaye Gregor Dimitrov et file en quarts de finale

Cette édition de Roland-Garros 2023 ressemble à celle de la renaissance pour Zverev. Après sa victoire face au Gregor Dimitrov en trois sets, voilà l'Allemand de 26 ans en quarts de finale en n'ayant laissé échapper qu'un seul set sur la terre battue parisienne, un an après avoir quitté le court Central appuyé sur des béquilles après s'être sérieusement tordu la cheville droite en pleine demi-finale face à Rafael Nadal. Cette blessure l'avait tenu hors circuit le reste de la saison 2022.

"C'est extraordinaire que je joue de la manière dont je joue en ce moment, j'en suis très heureux, je suis de retour en quarts de finale de Roland-Garros, c'est incroyable pour moi", s'est-il réjoui. "J'espère que d'autres belles choses sont à venir, maintenant que je suis là, je ne veux plus partir", a ajouté Zverev, au mieux finaliste en Grand Chelem jusque-là, à l'US Open 2020.

Habitué des nocturnes

C'est la première fois depuis son retour sur le circuit début 2023 que Zverev gagne quatre matches d'affilée dans un tournoi, du Grand Chelem qui plus est. En habitué de la session de soirée, c'est son troisième match de suite programmé le soir, le grand Allemand a dompté les conditions décidément très venteuses depuis le début de la quinzaine parisienne et son adversaire en un peu plus de deux heures et quart.

À part deux contre-temps, quand il a été mené 4 jeux à 2 dans la deuxième manche, puis quand Dimitrov est revenu de 3-0 à 3-3 dans la troisième, Zverev a largement eu le contrôle de la partie. À 23 ans, Etcheverry va lui jouer son tout premier quart de finale en Grand Chelem. Il n'y avait jusque-là jamais dépassé le deuxième tour.