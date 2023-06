Roland-Garros 2023 : Iga Swiatek rejoint Coco Gauff en quarts de finale, le remake de la finale de 2022

La numéro 1 mondiale et tenante du trophée, Iga Swiatek, a rejoint lundi la numéro 6 mondiale Coco Gauff en quarts de finale de Roland-Garros, pour une réédition de la finale 2022, en bénéficiant de l'abandon après six jeux de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (66e). Tsurenko a renoncé après une trentaine de minutes de jeu, alors qu'elle était menée 5 jeux à 1 par Swiatek. Au changement de côté précédent, semblant avoir du mal à respirer et ressentir des vertiges, l'Ukrainienne de 34 ans avait fait appel au médecin, qu'on a vu lui prendre la tension.

Plus tôt dans la journée, Gauff a elle écarté la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (100e) 7-5, 6-2 en environ 1h30 min. "Je dirais que j'ai quelque chose comme Rybakina, un virus ou quelque chose comme ça", a comparé Tsurenko. La numéro 4 mondiale Elena Rybakina, malade, a déclaré forfait quelques instants avant son troisième tour samedi.

"Malheureusement, ça a empiré"

"Je n'ai pas pu m'entraîner hier (dimanche), et aujourd'hui (lundi), ça a été difficile de m'échauffer mais j'espérais que je me sentirais un petit peu mieux en commençant le match. Malheureusement, ça a empiré, donc j'ai dû arrêter", a-t-elle poursuivi. "J'ai commencé à le sentir très légèrement avant mon précédent match, j'avais mal à la gorge, mais physiquement ça allait. Ca a vraiment commencé après. J'ai passé une mauvaise nuit, et hier je me suis entraînée peut-être dix minutes, mon rythme cardiaque était trop élevé, et j'ai le nez très congestionné ces deux derniers jours", a développé Tsurenko.

Pour Swiatek en revanche tout va bien. Depuis le début de sa quinzaine parisienne, la Polonaise de 22 ans n'a pas laissé échapper le moindre set. Elle a même déjà infligé quatre 6-0 à ses adversaires, un au premier tour, un au deuxième et deux au troisième. "À chaque match, j'ai joué de mieux en mieux, et même aujourd'hui, le temps de ces quelques jeux, j'étais assez confiante", a-t-elle dit.

La Bélarusse Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale, étant qualifiée pour les quarts de finale, Swiatek doit impérativement se hisser au minimum dans le dernier carré pour avoir une chance de se maintenir sur le trône de numéro 1 mondiale à l'issue de Roland-Garros. Il y a un an, Swiatek, lauréate une première fois Porte d'Auteuil en 2020, avait dominé 6-1, 6-3 Gauff, pour la première fois en finale en Grand Chelem, à 18 ans. C'est la troisième année d'affilée que l'Américaine de 19 ans se hisse en quarts de finale sur la terre battue parisienne.