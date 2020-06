Retour de Mike Tyson : "Il a les capacités de le faire", estime Mathieu Kassovitz

INTERVIEW

Un possible retour de Mike Tyson sur le ring fascine et effraie à la fois le monde de la boxe. Le 11 mai dernier, la légende américaine de 53 ans a posté une nouvelle vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on le voit à l'entraînement et où il lance "je suis de retour" en regardant la caméra. Certains experts pensent que Mike Tyson joue la comédie et qu'un combat à son âge serait de la folie. Mais d'autres prennent l'affaire au sérieux. À l'image du comédien Mathieu Kassovitz, passionné de boxe, invité d'Europe 1 sport samedi soir.

"Je ne pense pas que Mike Tyson joue la comédie"

"Vous avez vu le gars s'entraîner sur des vidéos ? Alors c'est très sérieux !", lance Mathieu Kassovitz. "Les vidéos sont tellement impressionnantes à son âge ! On revoit le Mike Tyson de ses 20 ans. Il est d'une puissance, c'est absolument génial à voir", se réjouit l'acteur. Dans la vidéo postée sur son compte Instagram, même à 53 ans, Mike Tyson qui a arrêté sa carrière professionnelle il y a 15 ans, semble très en forme.

"C'est magnifique ! On a envie qu'il reprenne le ring. Et quand on voit ça, on se dit qu'il a les capacités de le faire", appuie le comédien qui a incarné un boxeur professionnel en 2017 dans le film "Sparring" de Samuel Jouy. Film pour lequel il ne s'est pas fait doubler, s'étant mis à la boxe à l'âge de 50 ans.

"Je ne pense pas que Mike Tyson joue la comédie", abonde Mathieu Kassovitz. "Je pense qu'il est capable de tenir les rounds derrière. Un seul combat, pas un combat de championnat, mais un combat de démonstration face à un autre boxeur de son âge pourrait être quelque chose de magnifique !"

"La question de la dangerosité pour lui se pose"

Mais à 53 ans, un retour sur le ring pourrait s'avérer très risqué physiquement, même pour une légende comme Mike Tyson. De nombreux experts craignent qu'il ne se blesse. "S'il doit aller au combat, la question de la dangerosité pour lui se pose. À 53 ans, se prendre un coup d'un poids lourd est extrêmement dangereux", souligne le comédien qui meurt tout de même d'envie de le voir sur le ring. "Il ne faudrait pas que ce combat est lieu mais qu'est-ce que ce serait beau !", se prend-il à rêver.

Le duel pourrait être programmé en Arabie Saoudite dès juillet, rapporte Le Parisien. Certains rêvent d'un combat de démonstration entre Mike Tyson et une autre légende de la boxe, Evander Holyfield, 57 ans. Les deux boxeurs se sont affrontés deux fois, en novembre 1996 et en juin 1997. Les deux combats ont été remportés par Evander Holyfield, qui avait tellement agacé Mike Tyson avec ses coups de tête que ce dernier lui avait mordu l'oreille et en avait recraché un morceau, lui valant une suspension d'un an. Mais les deux hommes se sont réconciliés depuis.

Un combat entre les deux hommes serait "magnifique" estime Mathieu Kassovitz. "Ce serait un combat de démonstration sur six rounds" qui leur permettrait de "continuer à faire progresser leurs légendes". "J'espère qu'ils le feront mais pas dans un combat de championnat où il pourrait y avoir des blessés", ajoute-t-il. Reste qu'Evander Holyfield souffre d'un problème cardiaque au ventricule gauche depuis 1994.

"Ça nous donne envie de reprendre l'entraînement"

Pour Matthieu Kassovitz, qui revendique être "un admirateur de la boxe et de la personnalité" de Mike Tyson, un retour sur le ring de l'Américain serait non seulement "beau pour lui", mais "prouverait" que les gens de 50 ans sont "actifs" et "qu'on peut tenir face à des jeunes".

"Je ne vois pas beaucoup d'anciens boxeurs de 50 ans qui sont capables d'avoir cette même énergie qu'il a eue quand il avait 20 ans", note le comédien, en prenant pour preuve les vidéos dévoilées par Mike Tyson. "C'est un boxeur absolument extraordinaire", résume-t-il. "Même s'il ne fait pas le combat, au moins qu'il continue à nous envoyer des vidéos parce que ça nous donne au moins envie de reprendre l'entraînement", se réjouit Mathieu Kassovitz.