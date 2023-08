Retour de Mbappé au PSG : pour Luis Fernandez, le joueur "va revenir remonté comme une pendule"

Énième rebondissement au Paris Saint-Germain. Mis de côté depuis le début de l’été, Kylian Mbappé est de retour à l’entraînement avec le club de la capitale, ce dimanche 13 août. Selon Luis Hernandez au micro d'Europe 1, footballeur international, entraîneur et consultant BeIN SPORTS, il s'agit d'une très bonne nouvelle avec un club qui tente de changer d'attitude.

Une attitude qui change au sein du club

"Beaucoup de personnes n'ont pas suffisamment assez respecté l'institution du PSG", explique avec aplomb Luis Fernandez. Il confie au micro d'Europe 1 que c'était un peu "le foutoir" selon lui au sein du club ces derniers mois, mais qu'une reprise en main est en cours, notamment avec Kylian Mbappé.

"Ils ont déjà dépensé énormément de moyens financiers pour essayer de construire l'équipe pour gagner. Maintenant, je pense qu'ils sont en train de changer son point de vue. L'attitude est en train de changer au sein du club et j'en suis content", se réjouit-il.

Pas d'inquiétude pour son retour

Le vainqueur de la Coupe de France en 1982 et 1983 ne s'inquiète pas une seule seconde quant au retour de Kylian Mbappé au sein du club. "Il va revenir, remonté comme une pendule et avec de la motivation et l'envie", explique-t-il fermement au micro d'Europe 1.

Luis Fernandez confie qu'il peut y avoir des désaccords sur le cas de Kylian Mbappé, mais souligne son palmarès. "C'est un garçon qui a quand même été champion du monde en 2018. Il a un joli parcours en équipe de France", pointe l'ancien milieu de terrain.

Selon lui, il lui faut impérativement que Kylian Mbappé soit le vrai leader de l'équipe du PSG. "Je lui conseille de prendre les choses en main et de le montrer sur le terrain. Ce serait idéal pour qu'il puisse s'imposer", ponctue Luis Hernandez sur Europe 1.