Rennes-Shakhtar Donetsk : comment le club ukrainien s'organise-t-il depuis le début de la guerre ?

Ce jeudi soir, à 21 heures, Rennes accueille le Shakhtar Donetsk en match de barrage retour de Ligue Europa. Malgré la guerre, cette équipe ukrainienne continue ses entrainements et ses matches. Mais comment ce club, qui était il y a 15 ans l'un des plus prestigieux d'Europe de l'Est, s'organise-t-il ?

Un club nomade depuis le début de la guerre

Le destin du Shakhtar Donestsk bascule en 2014, quand débute la guerre du Donbass entre séparatistes prorusses et forces loyales à Kiev. Son stade est bombardé, il faut fuir Donetsk. Direction la capitale, où le club dégote un centre d'entraînement. Pour les matches, c'est plus compliqué : les "mineurs", comme on les surnomme, trouvent successivement refuge à Lviv, à Kharkiv, puis à Kiev.

Malgré les trajets incessants et épuisants, le Shakhtar maintient son standing, notamment grâce à son richissime propriétaire qui ne l'a pas lâché malgré les difficultés. Quant aux Coupes d'Europe, pour des raisons évidentes de sécurité, le club reçoit en Pologne. C'est là que Rennes s'est incliné 2 buts à 1 la semaine dernière. Quand le Shakhtar a beau être pris dans les vicissitudes de l'histoire, il n'en reste pas moins une équipe très compétitive qui fait désormais la fierté de tous les Ukrainiens.