Rennes - PSG : à l'image de son équipe, Kylian Mbappé va-t-il se relever de sa baisse de régime ?

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Rennes. Le coup d'envoi sera donné à 20h45. Les Parisiens, en méforme, vont tenter de se relancer. Ils restent sur un nul piteux sur le terrain de Clermont (0-0) et surtout une humiliante défaite à Newcastle (4-1) mercredi dernier. Et à l’image de son équipe, Kylian Mbappé connaît un vrai trou d’air.

Début de saison chamboulé

La star du PSG n’a plus marqué depuis trois matchs. Mercredi dernier à Newcastle, Mbappé a réalisé le pire match depuis son arrivée à Paris il y a six ans. Un tir et seulement quatre ballons touchés dans la surface. Depuis sa blessure à la cheville qui l’a contraint à céder sa place lors du match contre l’OM, Kylian Mbappé est en baisse de régime. À cela s'ajoute le manque de repère dans un effectif chamboulé après les départs de Neymar, Messi et Verratti, et les arrivées de Kolo Muani, Dembele et Ugarte. Sans oublier un nouvel entraineur, donc une nouvelle tactique.

Mais pour le sélectionneur Didier Deschamps, ce passage à vide n’est que temporaire. "Il n'est pas au mieux de sa forme bien évidemment, à l'image des résultats de son club certainement. Après, je n'ai pas d'inquiétude sur Kylian, je le connais suffisamment bien pour savoir qu'il ne peut pas être satisfait de ce qu'il fait", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France.

L’entourage du joueur n’est pas inquiet. "C’est un coup de pompe, mais rien de grave", expliquent les proches de la star du PSG. Et cela arrive même aux plus grands joueurs d’ailleurs, l’attaquant parisien affiche des statistiques tout à fait honorables avec un total de huit buts marqués contre neuf à la même période la saison dernière. Charge à Kylian Mbappé de se réveiller et de sonner la révolte au PSG.