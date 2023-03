Ligue des champions : avant le choc Bayern-PSG, Mbappé sur toutes les lèvres des Allemands

Match retour pour le PSG. Le club de la capitale affronte le Bayern de Munich en extérieur ce mercredi, à 21 heures. Une rencontre primordiale pour le club de Christophe Galtier : le 14 février dernier, les Parisiens s'inclinaient face à son adversaire. Et pour triompher, tous les regardes sont rivés sur un joueur : Kylian Mbappé.

Et si les Allemands redoutent leur rencontre avec les Parisiens, c'est parce que Kylian Mbappé sera présent. L'entrée au match aller a beaucoup marqué les Bavarois comme Thomas Müller, l'attaquant du Bayern. "Pour moi, c'est le plus spectaculaire, le monde entier aime le regarder jouer au football", lance le joueur de football. "Mais on ne voudra pas le regarder si notre plan est efficace, il ne s'amusera pas."

"Beaucoup voient le Paris Saint-Germain se qualifier"

De la confiance, un brin d'arrogance aussi, et une façon peut-être de s'auto-persuader qu'il est possible d'arrêter l'attaquant français, auteur de cinq buts en trois matches depuis son retour de blessure. Les Allemands, pourtant si sûrs d'eux habituellement, semblent douter.

"J'ai pas mal échangé avec les collègues allemands ces dernières heures et franchement, j'en ai vu beaucoup qui voient le Paris Saint-Germain se qualifier", raconte à Europe 1 Alexis Menuge, correspondant d'Europe 1 Sport en Allemagne. "Je leur ai dit 'Vous êtes sérieux ? Il n'y a qu'un nom qui revient. Je vais pas vous surprendre. C'est vrai que rien de penser à lui, ça fait peur aux supporters bavarois et aux journalistes. Ils sont plutôt pessimistes et c'est franchement rare." Pourtant, c'est bien le Bayern qui part favori au coup d'envoi. Munich a 94 % de chance de se qualifier pour les quarts de finale, selon les statistiques.