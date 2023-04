Rallye WRC : le pilote irlandais Craig Breen meurt lors de sa préparation pour le rallye de Croatie

Le pilote de rallye irlandais Craig Breen s'est tué jeudi dans un accident lors d'une reconnaissance avant le rallye de Croatie (20-23 avril), a annoncé son équipe Hyundai, un drame qui survient 34 ans après le dernier décès en catégorie reine du rallye. "C'est avec une profonde tristesse que Hyundai Motorsport confirme que le pilote Craig Breen a perdu la vie aujourd'hui (jeudi) dans un accident lors d'une reconnaissance en vue du Rallye de Croatie", a écrit le constructeur sud-coréen dans un bref communiqué.

Son co-pilote et compatriote James Fulton est, lui, "sorti indemne de cet accident survenu juste après midi", a précisé l'équipe, sans donner davantage d'informations quant aux circonstances de l'accident. Selon les autorités croates, l'accident s'est produit près de la ville de Zlatar, dans le nord du pays. La voiture "a quitté la route et heurté un poteau en bois", a indiqué la police dans un communiqué. Pour l'heure, les circonstances exactes ne sont pas encore connues.

Engagé dans un programme partiel

Breen, qui avait déjà piloté pour la marque sud-coréenne entre 2019 et 2021, était engagé dans un programme partiel cette saison, partageant son volant avec l'Espagnol Daniel Sordo. Sur les routes croates, le pilote de 33 ans se préparait pour son deuxième rallye de la saison après celui de Suède disputé en février qu'il avait terminé en deuxième position.

Il n'avait pas participé à la manche inaugurale de la saison, le mythique rallye Monte-Carlo en janvier, ni au rallye du Mexique, 3e étape de la saison disputée en mars, laissant la place à Sordo.

Neuf podiums en WRC

Fils de l'ancien champion irlandais Ray Breen, Craig avait commencé sa carrière en karting en Irlande avant de faire ses débuts en rallye en 2009, année où il a remporté les titres internationaux, britanniques et irlandais du Fiesta Sporting Trophy. Cette année là, il a également été couronné jeune pilote irlandais de l'année. Le natif de Waterford, dans le sud-est de l'Irlande, a rejoint en 2016 la catégorie reine de la discipline, le WRC, avec Citroën, accrochant un podium dès sa première saison dans l'élite (une troisième place au rallye de Finlande).

S'il n'a jamais remporté de victoire en WRC, Breen a décroché au total neuf podiums entre 2016 et 2023, avec six deuxièmes et trois troisièmes places. Avant le drame, il occupait la sixième place du championnat du monde WRC, attendu du 20 au 23 avril en Croatie pour la quatrième manche (sur 13) de la saison. "Je n'arrive pas à croire que j'écris cela maintenant. La vie peut être si fragile et injuste… Je ne peux pas croire que nous t'ayons perdu mon pote !", a réagi jeudi sur Twitter le champion du monde 2019 Ott Tänak (M-Ford Sport), ancien coéquipier de Breen chez Hyundai.

"On s'envoyait des textos et à un moment tu ne m'as plus répondu, tu vas me manquer mon pote, tellement, tellement, tellement…", a poursuivi l'Estonien. Le dernier pilote WRC à avoir trouvé la mort au volant de sa voiture était le Portugais Augusto Mendes lors du Rallye du Portugal en 1989. Depuis, quatre co-pilotes ont été tués en course: le Français Francis Malaussène à Monte-Carlo (1990), le Néo-Zélandais Rodger Freeth en Australie (1993), le Britannique Michael Park au pays de Galles (2005) et l'Allemand Jörg Bastuck en Espagne (2006).