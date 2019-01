Rallye-raid : le Qatari Nasser al-Attiyah remporte son troisième Dakar

Le Qatari Nasser al-Attiyah (Toyota) a remporté son troisième Dakar, jeudi à Lima, après ses sacres en 2011 et 2015. Leader du général au soir de la première journée, al-Attiyah devance finalement l'Espagnol Nani Roma (Mini) de 46 min 42 sec et le Français Sébastien Loeb (Peugeot) de 1 h 54 min 18 sec. Largement en tête avant la 10e et dernière étape, il s'est contenté, à Lima, d'une 12e place à 9 minutes de l'Espagno Carlos Sainz (Mini), tenant du titre, histoire d'assurer un nouveau sacre, le premier de Toyota.

Al-Attiyah s'était déjà imposé au volant d'une Volkswagen puis d'une Mini avant de l'emporter avec la marque japonaise. Avec trois victoires d'étapes, "Nasser" a dominé la course de bout en bout mais il a, surtout, su passer entre les gouttes de ce Dakar péruvien. Au contraire de ses principaux rivaux, qui ont été contraint à l'abandon (Peterhansel, 9e étape) ou à la faute (Loeb, Sainz, De Villiers...).