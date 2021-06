QUIZ - Connaissez-vous bien l'histoire de l'Euro ?

Décalé d'un an en raison de la crise sanitaire du Covid-19, l'Euro 2020 livrera sans aucun doute son lot d'images historiques, à commencer par celles de stades partiellement vides pour cause de jauges limitées… Mais aussi, sûrement, ses moments de football inoubliables. Pour briller à la mi-temps des matches, Europe 1 vous propose de réviser vos connaissances sur les temps forts et anecdotes qui ont marqué les éditions précédentes, depuis 1960.