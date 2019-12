Qui sont les sportifs les mieux payés de la décennie ?

Les chiffres donnent le vertige. Sur dix ans, certains sportifs ont accumulé près d'un milliard de dollars, selon le classement des athlètes les mieux payés de la décennie, publié par le magazine américain Forbes. C'est le cas de Floyd Mayweather qui est tout en haut de la hiérarchie. Le boxeur américain, surnommé "Money" (littéralement, "argent"), plusieurs fois champion du monde, a gagné 915 millions de dollars. Il franchira certainement la barre du milliard, puisqu'il a annoncé son retour sur le ring l'année prochaine.

Derrière lui, on retrouve deux footballeurs qui ont émerveillé les amateurs du ballon rond ces dix dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Portugais de la Juventus de Turin a gagné 800 millions d'euros depuis 2010, tandis que l'attaquant du FC Barcelone en a amassé 750.

La star du basket américain, LeBron James, est au pied du podium avec 680 millions de dollars. Seul un autre basketteur arrive à intégrer ce classement : Kevin Durant, à la neuvième position (425 millions). Sans surprise, on retrouve également dans ce top 10 Tiger Woods, à la sixième position avec 615 millions d'euros. Le célèbre golfeur, redevenu un joueur majeur après plusieurs années d'absence et de nombreuses opérations au dos, a gagné plus d'un milliard de dollars depuis le début de sa carrière en 1996. Son compatriote golfeur Phil Mickelson le suit à la septième place et 480 millions.

Aucun Français et aucune femme

Seul tennisman, Roger Federer se glisse à la cinquième place avec 577 millions d’euros. Huit fois vainqueur du tournoi de Wimblendon, le Suisse profite d'un contrat en or signé avec la marque Uniqlo. Le boxeur philippin Manny Pacquiao arrive huitième, tandis que Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de Formule 1, ferme la marche de ce Top 10 avec 400 millions de dollars. Un classement où ne figurent aucun Français, ni aucune femme.