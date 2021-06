Que devient le stade Roland-Garros à la fin du tournoi ?

C’est une infrastructure extraordinaire répartie sur douze hectares, soit huit fois la taille du Stade de France : Roland-Garros. Ce lieu gigantesque ferme ses portes après les trois semaines (qualifications comprises) du tournoi éponyme. Pourtant, il n’a pas fini de voir du public. La directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra a détaillé sur Europe 1 tous les projets pour cet endroit emblématique du tennis international. "Aujourd’hui, cette surface n’est utilisée que trois semaines par an et c’est dommage", tranche Amélie Oudéa-Castéra. Avec le président de la FFT, Gilles Moretton, elle compte bien remédier à cela grâce au plan "Stade à l’année". Entre culture, sport et business, que va devenir le stade après Roland-Garros ?

"La primauté du sportif"

Si elle veut faire vivre le stade en dehors du tournoi Roland-Garros, Amélie Oudéa-Castéra le promet, ce sera "toujours dans le respect de la primauté du sportif". "On ne va pas abîmer notre terre battue", ajoute-t-elle.

Le stade accueillera donc d’autres tennismen et tenniswomen que les stars mondiales. La Fédération française de tennis veut "faire revenir dans le stade des compétitions de jeunes : des championnats de France ou de quatrième, troisième voire seconde série", annonce Amélie Oudéa-Castéra. Et il n’y en aura pas que pour le tennis. La directrice générale de la FFT envisage d’ouvrir les portes à d’autres sports en organisant "des combats de boxes", par exemple.

Un lieu culturel

Le stade Roland-Garros, c’est également dix-sept courts dont le principal, le Philippe-Chatrier, a une capacité de 15.000 places et est doté d’un toit depuis quelques temps. Un endroit idéal pour organiser un concert. Et ce sera d’ailleurs le cas dès le 21 juin prochain. "La Fête de la musique aura lieu ici", assure Amélie Oudéa-Castéra. Elle ajoute que l’un des objectifs de la FFT est de "faire vivre ce stade sur le plan culturel, artistique et événementiel".

Pas besoin d’être un grand sportif pour pénétrer dans l’enceinte de Roland Garros. Ce stade fait partie du patrimoine français. La Fédération française de tennis l’ouvre d’ores et déjà au plus jeunes pour qu’ils puissent le visiter. "On organise des groupes scolaires en partenariat avec la mairie de Paris", détaille Amélie Oudéa-Castéra.

Organisation de séminaires

Grande capacité, lieu emblématique et lieu guidé, quoi de mieux pour organiser un séminaire ? Parler affaires à Roland Garros sera bientôt possible. Dans le cadre de la diversification des activités du stade des entreprises pourront venir organiser des rencontres.

"On réfléchit encore à des formules", confie Amélie Oudéa-Castéra. Mais pour la directrice générale de la FFT, ce projet est pleinement lancé, d’autant plus que "la construction d’un auditorium est en train d’être finalisée".