PSG-Rennes : quelle réaction des supporters pour le premier match à domicile après l'échec face au Bayern?

Le Paris Saint-Germain reçoit Rennes pour la 28ᵉ journée de Ligue 1. Premier match au Parc des Princes après l'élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Parisiens pourraient donc être chahutés non seulement sur le terrain par les Rennais, mais aussi en tribunes par leurs propres supporters. C'est une triste habitude qui semble suivre l'effectif du Paris-Saint-Germain : se heurter à la colère des Ultras après l'élimination du club en Ligue des champions.

Pour Christophe Galtier, "il n'y a aucune raison de siffler nos joueurs"

L'an passé déjà, Neymar et Messi, entre autres, avaient été copieusement sifflé par le public après la déroute face au Real Madrid. L'histoire pourrait bien se répéter aujourd'hui. Il se murmure que le champion du monde argentin ne serait encore une fois, pas épargné. L'entraîneur parisien Christophe Galtier ne croit pas à ces sifflés et a pris la défense de ses joueurs.

"Vous me citez Léo Messi et d'autres joueurs. Il n'y a aucune raison de siffler nos joueurs. Nos joueurs ont donné le maximum dans cette compétition et on n'a pas été éliminé à cause d'untel, d'untel, d'untel par le Bayern Munich. On a été éliminés parce que le Bayern Munich est arrivé beaucoup plus en forme que nous sur cette double confrontation."

À 17 heures, les yeux et les oreilles du Parc des Princes seront rivés sur le virage Auteuil, où se trouve le collectif des Ultras parisiens. Le PSG doit gagner pour conforter son avance en tête de la Ligue 1 et tenter d'étouffer à nouveau la colère de ses supporters.