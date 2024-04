PSG-OL : grande répétition en Ligue 1 avant la finale de la Coupe de France

PSG-Lyon, c’est un avant-goût de la finale de la Coupe de France prévue le 25 mai prochain à Lille. Les deux formations qui sont en forme, s’affrontent d’abord en Ligue 1 ce dimanche soir, quatre jours après la qualification des Parisiens en demi-finale de la Ligue des champions aux dépens du FC Barcelone.

Lyon poursuit, de son côté, son exceptionnelle remontée au classement et se rapproche du Top 5. Les Lyonnais ont battu Brest dimanche dernier (4-3) lors d’un match fou. Les Rhodaniens pourront compter sur leur prolifique attaquant Alexandre Lacazette, 18 buts au total cette saison, légèrement blessé et qui a repris l’entrainement.

"Le challenge va être très élevé mais notre ambition l’est aussi", insiste l’entraineur lyonnais Pierre Sage

Mais la tâche s’annonce très complexe pour l’Olympique lyonnais au Parc des Princes car les stars du PSG vont vouloir surfer sur leur qualification en demi-finale de la Ligue des champions, analysait vendredi dernier, en conférence de presse, l’entraineur lyonnais Pierre Sage. "Pour moi, cela va avoir un effet positif pour eux. Ils ont prouvé cette semaine qu’ils étaient un adversaire de très haut-niveau sur la scène européenne. Donc le challenge va être élevé mais notre ambition l’est aussi", promet le coach. Lors du match aller, en septembre dernier, les Parisiens l'avaient emporté sans sourciller sur la pelouse du Parc OL (4-1).

Marquinhos fêté ce dimanche soir au Parc des Princes

Paris, qui domine outrageusement la Ligue 1 (10 points de plus que son dauphin, Brest), espère remporter rapidement le championnat pour se concentrer sur la Ligue des champions et la Coupe de France. En attendant, Paris rendra hommage à son valeureux capitaine : le défenseur Marquinhos est devenu le joueur le plus capé du PSG. Le Brésilien jouera son 438e match ce dimanche soir avec le club de la capitale et recevra un maillot spécial pour l’occasion.