PSG-Juventus : un bug sur MyCanal a entravé la diffusion du match pour des milliers d'abonnés

Mardi soir, le PSG jouait contre la Juventus pour son premier match de Ligue des champions. Si la soirée s'est très bien passée pour les joueurs du club parisien, qui se sont imposés 2 buts à 1, les supporteurs, eux, étaient moins ravis. Et pour cause, une partie des abonnés de Canal+ n'ont pu pas suivre cette rencontre sportive. Sur leurs écrans, un simple message s'est affiché : "Désolé, un problème technique a été détecté. Veuillez réessayer plus tard".

Une panne issue d'un trop grand nombre de "connexions simultanées"

L'application MyCanal, l'interface de Canal+ qui permet de regarder toutes les chaînes du groupe ailleurs que sur sa télévision, a donc planté. De quoi provoquer l'angoisse et la colère des fans de foot, qui attendaient cette rencontre avec impatience. Ils ont donc été nombreux à se plaindre du bug sur les réseaux sociaux.

Pour le groupe télévisuel, qui a répondu aux sollicitations via son compte Twitter "Info abonné Canal+" dans la soirée, cette panne serait issue d'un trop grand nombre de "connexions simultanées" et d'une "forte affluence" sur la plateforme.

⚠️Face à la forte affluence, vous pouvez rencontrer des difficultés pour vous connecter à myCANAL. Nous vous invitons à patienter qlq minutes afin d'éviter un trop grand nombre de connexions simultanées. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) September 6, 2022

Une excuse qui n'est pas vraiment passée auprès des supporters, qui ont massivement réclamé un remboursement au groupe Canal+.

@myCANAL@InfoAbonneCanal#mycanal Si on résume je paie Canal pour avoir la Champion's, mycanal ne marche pas, je tape PSG juventus streaming dans google et je trouve un streaming gratuit en moins d'une minute en qualité HD en plus, alors pourquoi je paie ? je vous le demande... — brasiou (@brasiou13) September 6, 2022