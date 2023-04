«Le PSG, ce n'est pas le Stade de France» : les supporters parisiens attachés au Parc des Princes

En plein conflit avec la mairie pour le rachat du Parc des Princes, le PSG s'est porté candidat au rachat du Stade de France. Mais pour beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, le déménagement du club au Stade de France serait un crève-cœur. Le Parc des Princes a été le théâtre des plus beaux moments de l'histoire du PSG, de terribles désillusions aussi. Un lieu chargé d'histoire où le club de la capitale évolue depuis 1973.

"L'impression d'être en famille"

"C'est un petit stade et on a l'impression d'être en famille. Et puis même l'ambiance est exceptionnelle, donc je ne me vois pas du tout aller au Stade de France pour regarder un match de Paris", explique une supportrice du PSG au micro d'Europe 1. "Paris, c'est le Parc des Princes, ce n'est pas le Stade de France", ajoute un autre.

Pourtant, les dirigeants du PSG se sont positionnés pour racheter le Stade de France. Aujourd'hui propriété de l'État français, l'enceinte vaudrait 600 millions d'euros. Du côté des supporters parisiens, le stade situé à Saint-Denis n'a pas très bonne réputation. Le seul avantage pour certains est qu'il est plus grand que le Parc des Princes qui fait le plein à tous les matches. "Les billets ont augmenté, peut-être qu'avec un grand stade, il y aura plus de places, donc des places moins chères", espère une fan du club, "mais le Parc, c'est le Parc", soutient-elle. Le nouveau propriétaire du Stade de France ne sera pas connu avant 2025.