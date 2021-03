PSG-Barça : "sous-coté", "vrai leader", l'indispensable Keylor Navas

DÉCRYPTAGE

Ses coéquipiers lui doivent une fière chandelle. Au sein d'une équipe tétanisée et malmenée par des Barcelonais dominateurs, le gardien Keylor Navas a été l'homme du match côté parisien et le grand artisan de la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Multipliant les sauvetages, il a repoussé pas moins de 9 tirs cadrés en première période, devant Dembélé (11e, 18e), Dest (23e), ou encore Busquets (40e). Et en arrêtant un penalty de Messi juste avant la mi-temps, le Costaricien a changé la physionomie du match, alors que la remontada de 2017 était encore dans toute les têtes. Une performance qui a ébloui les consultants d'Europe 1, qui insistent sur son rôle de leader au sein du club.

"Difficile d'être meilleur"

"Il est difficile d'être meilleur", reconnaît l'exigeant Guy Roux, l'ancien coach historique de l'AJ Auxerre confiant être surpris par le niveau affiché par le transfuge du Real Madrid depuis son arrivée dans la capitale. "Il fait zéro erreur et des exploits formidables", ajoute-t-il.

"Il est sous-coté. Niveau rapport qualité-prix, c'est le coup du siècle", abonde le journaliste Nabil Djellit, qui insiste sur l'importance de l'arrivée de Navas à un poste où le PSG a longtemps peiné à remplacer Sirigu, ni Trapp ni Aréola n'ayant vraiment réussi à s'imposer.

"Il apporte de la sérénité"

Pour Laurent Fournier, ancien coach du PSG, Keylor Navas fait partie des gardiens "qui vous font gagner des points et des compétitions", et "il est en train de mettre le PSG sur des bons rails". En Ligue 1, poursuit-il, "quand Rico joue le PSG perd quand c'est Navas, le PSG gagne".

"C'est un vrai leader", assure de son côté l'ancien joueur Jimmy Algerino, et ce, aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires. Un leadership dont le club a bien besoin, entre la jeunesse de Mbappé, et les multiples absences de Neymar. Un point de vue que partage Nabil Djellit, qui souligne que Navas "apporte de la sérénité". Depuis son arrivée, note-t-il, "le PSG a franchi un cap". Pour le journaliste, encore plus que la victoire, le gardien de but a évité à son club d'être rattrapé par ses vieux démons. "Il a sauvé le PSG d'une remontada", assure-t-il.