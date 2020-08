Le PSG espère le retour de Kylian Mbappé pour le match de Ligue des Champions

Kylian Mbappé pourra-t-il jouer en Ligue des champions ? L'espoir renaît du côté du Paris Saint-Germain, concernant son attaquant star, blessé par le joueur de Saint-Etienne Loïc Perrin. Alors qu'il était quasi forfait la semaine dernière, le jeune joueur semble récupérer plus vite que prévu.

Kylian Mbappé sans béquilles

Vendredi soir le numéro 7 a envoyé des ondes positives au PSG : il est apparu avec des lunettes de soleil sur le nez un costume impeccable et surtout aucune béquille pour reposer sa cheville endolorie. L'attaquant poursuit assidûment son protocole de soin ce qui laisse espérer ses coéquipiers, à 10 jours du match contre Bergame. Ander Herrera confirme être "optimiste avec Kylian, on a vu qu'il peut marcher tranquillement. C'est un bon professionnel, il est jeune, il travaille tous les jours, matin et après-midi donc on peut être très tranquille."

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, lui, s'est montré plus réservé. Il sait que chaque seconde est comptée dans cette course contre la montre. Il faudra selon lui un petit miracle pour que le numéro 7 soit sur la feuille de match dans dix jours, mais Kylian Mbappé, a justement démontré tout au long de sa jeune carrière qu'il était capable d'en réaliser.