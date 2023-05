PSG : 7.000 enfants de la fondation du club assistent à un entraînement au Parc des Princes

Ils étaient les plus heureux du monde ce mercredi. Quelque 7.000 enfants ont eu le privilège d'assister à l'entraînement du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, et voir pour de vrai les stars du club de la capitale comme Kylian Mbappé ou Lionel Messi. Ce sont les enfants de la fondation du club parisien, défavorisés ou malades, qui ont eu le bonheur d'être invités dans les tribunes du stade. Europe 1 a rencontré ces très jeunes supporters aux anges.

Revivez la #JournéeDesEnfants de la @FondationPSG à l'occasion d'un entraînement de nos Parisiens au Parc des Princes devant 5 500 jeunes supporters



Un moment inoubliable

Kylian Mbappé, le chouchou

"C'est cool d'être ici, j'aime bien !", lance un premier garçon au micro d'Europe 1, ravit de voir Messi s'entraîner à quelques jours du match face à Strasbourg, qui peut offrir le titre de champion de France au PSG. "Ils sont en train de faire des passes, de bien contrôler le ballon, peu de conduites de balle", détaille un autre. "Ils font un toro !", enchaîne un troisième jeune fan, qui explique : "Le but, c'est qu'il faut faire des passes, et ceux qui sont au milieu, ils doivent récupérer la balle. Dès qu'ils l'ont récupérée, c'est ceux qui l'ont perdue qui doivent la rechercher".

Interrogés sur leur footballeur préféré, plusieurs enfants citent d'abord Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 28 buts. Les noms d'Achraf Hakimi ou Lionel Messi sont également prononcés. "Moi mon plus grand rêve, c'est de faire un entraînement ou un match avec le PSG", confie cet autre supporter, déçu tout de même de ne pas pouvoir pénétrer sur le pelouse aux côtés de ses idoles...

"Des Ligues 1, on en a beaucoup trop !"

Puis, les langues se délient sur la star brésilienne Neymar, qui vit une période difficile avec le club ces derniers temps. "Neymar, il n'est pas très fort", estime une jeune fille. Un enfant approuve : "Il ne fait rien dans le club ! Ça fait cinq ans, on l'a payé cher, il ne fait rien. Ça y est c'est fini", assène ce jeune homme, qui n'y va pas non plus de main morte avec le numéro 30 argentin...

"Messi aussi, il ne fait plus d'efforts ! Il a tout gagné, donc il vaut mieux qu'il parte. Ils n'ont rien apporté, ni Ligue des champions, pas de titre à part la Ligue 1... C'est rien. Des Ligue 1, on en a beaucoup trop !", regrette ce garçon, qui devrait tout de même célébrer un très probable 11e trophée national ce week-end en cas de victoire des Parisiens.