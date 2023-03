Blessé à la cheville, l'attaquant du PSG Neymar va être opéré et sera absent plusieurs mois

L'attaquant brésilien du PSG Neymar sera opéré "dans les prochains jours" de la cheville droite à Doha et sera absent des terrains de "trois à quatre mois", a annoncé lundi le club parisien. Neymar, qui s'était blessé le 19 février contre Lille en Ligue 1, "a présenté plusieurs épisodes d'instabilité de la cheville droite ces dernières années" et "le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive", a précisé dans un communiqué le club de la capitale, qui évalue le délai d'indisponibilité à "3 à 4 mois" avant un retour à l'entraînement collectif.

Ce diagnostic met un terme à sa saison, selon le club, alors que le dernier match du PSG en Ligue 1 est prévu le 3 juin. Le Brésilien avait été touché à cette même cheville droite dès le 1er match de la Seleçao au Mondial 2022 contre la Serbie, avant de ne revenir que pour les huitièmes de finale. "Je pense qu'il ne retrouvera pas son niveau", a réagi Alain Roche dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures). "Comment va-t-il être ? Va-t-il bien récupérer ?", s'est quant à lui ensuite interrogé Alain Giresse.

Mauvais souvenirs

Cette longue indisponibilité de Neymar rappelle de mauvais souvenirs au PSG, qui a déjà été souvent privé du Brésilien par le passé pour cause de blessure avant de grandes échéances et qui joue une grande partie de sa saison mercredi en huitièmes de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich.

Il s'était ainsi blessé au pied avant un huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid en 2018. En 2019, "Ney" avait manqué les 1/8 de C1 face à Manchester United et en 2021, il s'était de nouveau blessé, à l'adducteur gauche, avant un duel contre son ancien club, le FC Barcelone, toujours à ce stade de la compétition. "Vous dire que l'absence de Ney est anodine, non. Il fait partie des meilleurs passeurs de la Ligue 1 et c'est quand même une absence préjudiciable pour nous", avait déclaré l'entraîneur du PSG Christophe Galtier à propos du Brésilien, vendredi.

Neymar avait effectué une excellente première partie de saison avec la Coupe du monde en ligne de mire avant de voir sa trajectoire brisée net au Qatar. Après l'immense déception ressentie à la suite de l'élimination du Brésil en quarts de finale contre la Croatie, il était apparu beaucoup moins en réussite sur les terrains de Ligue 1 et moins souverain physiquement avant de se blesser gravement face à Lille.