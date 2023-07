Prolongation avec le PSG : un ultimatum pour Kylian Mbappé

Un nouvel épisode dans la saga Kylian Mbappé. Le joueur a jusqu'à ce lundi soir minuit pour prolonger d'une année son contrat avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant star de l'équipe de France est pour l'instant lié à Paris jusqu'en juin 2024, mais il refuse d'activer sa clause tout en balayant d'un revers de la main la possibilité d'un départ. Une situation plus qu'embarrassante pour les dirigeants parisiens.

Une guerre de communication

Souvenez-vous de ce que disait le président du PSG, Nasser-Al-Khelaïfi, à la presse du monde entier du mois de juillet, lors de la présentation du nouvel entraîneur Luis Enrique. "Nous, on veut que Kylian reste mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement, c'est impossible", déclarait alors le technicien du PSG. Un coup de pression qui n'aura pas eu l'effet escompté. Kylian Mbappé a déjà écrit au club qu'il ne prolongerait pas dans une lettre mi-juin et ni sa mise à l'écart du groupe professionnel, ni la menace d'une saison blanche sans jouer ne semble l'inquiéter.

Le joueur n'a qu'un seul objectif, celui qu'il s'était fixé lors des Trophées UNFP fin mai. "J'ai mon contrat, je suis très content. J'ai dit que je serai là l'année prochaine et j'espère qu'on fera une grande année", soulignait le capitaine de l'équipe de France. Les deux clans sont donc entrés dans une guerre de communication. Une situation où ni le joueur, ni le club ne semblent gagnants. Paris espère toujours convaincre Kylian Mbappé de prolonger ou de partir. Mais pour cela, il faut déjà que le Real Madrid formule une offre concrète, ce qui n'est toujours pas arrivé.