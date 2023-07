Après le refus de rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal, quel avenir pour Kylian Mbappé ?

La nouvelle est tombée : Kylian Mbappé n'ira pas en Arabie Saoudite. L'attaquant de 24 ans reste pour le moment au PSG après avoir refusé de rejoindre le club d'Al-Hilal malgré une offre stratosphérique. Ces derniers proposaient pas moins de 300 millions d'euros au PSG pour s'acheter les services de la star. Ce à quoi s'ajoutait ensuite un salaire de près de 700 millions d'euros pour le champion du monde. Mais alors, quel avenir pour le joueur du PSG ?

Pour le moment, Kylian Mbappé est coincé à Poissy, où il s'entraîne avec les autres bannis du PSG. La star peut regarder à la télévision s'il veut les matches du PSG qui se déroulent au Japon, mais il ne peut pas évidemment y participer. Les Parisiens reviendront début août après cette tournée au Japon.

Partir ou rester

Pour le moment, la meilleure tactique pour le jeune Bondynois, c'est l'attente. Car Kylian Mbappé va toucher une prime de fidélité de 60 millions d'euros prochainement. À plus long terme, en revanche, le Mbappé doit trouver une solution d'ici la fin du mercato, le 2 septembre prochain. Actuellement, en coulisses, il se passe bien un jeu de tactique pour espérer trouver cette solution. Son père, sa mère et son avocat sont à la manœuvre pour essayer de faire plier le Paris Saint-Germain qui souhaite voir le joueur rester dans l'équipe encore un an.

Le PSG demande ainsi à son attaquant, soit de rester, soit de partir, ce qui permettrait au club de récupérer un peu d'argent.