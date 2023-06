Proche d'un triplé historique, Manchester City doit faire face à ses ennuis financiers

Le président du club anglais de Manchester City, Khaldoon al-Mubarak a déploré lundi que les accusations de violation des réglementations financières portées contre son club jette une ombre sur le triplé championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions réalisé cette année. Au prix d'une fin de saison menée tambour battant, juste après que la Premier League a officialisé 115 accusations d'infractions financières entre 2009 et 2018 contre le club, City a égalé une performance accomplie seulement par son grand rival et voisin United, en 1999.

"Je vous donnerai ma vision"

Dans la première partie de l'entretien-fleuve qu'il accorde au site internet du club à chaque fin de saison, le dirigeant n'a pas voulu commenter ce qui est reproché à son club, promettant d'avoir cette "conversation" quand la procédure arrivera à son terme. "Je vous donnerai ma vision en toute franchise, je vous le promets. J'ai un avis très tranché mais il faut malheureusement que je me réfrène aujourd'hui", a-t-il expliqué.

"C'est très frustrant car cela ôte tellement à l'immense travail qui est fait au sein du club et qui ne concerne pas que ce qui se passe sur le terrain. (Sur) le terrain, ce que ces joueurs ont accompli cette année, ce triplé, c'est incroyable", a-t-il souligné. "J'espère que les gens les jugent sur ce qu'ils réalisent sur le terrain, dans chaque compétition où ils sont, parce que c'est ça la réalité, a appuyé l'homme d'affaires émirati.

Avec cinq titres de champions sur les six dernières années, la preuve est faite, estime le président des Citizens, que le club est "très bien géré". "On pourrait passer une demi-heure, là tout de suite, où je vous donnerai les montants des dépenses nettes (en transfert, les achats moins les ventes) de la saison dernière, sur les trois dernières saisons, sur les cinq dernières saisons, sur les dix dernières saisons (…) et comparez-nous à nos concurrents et pourtant des gens nous balancent 'vous êtes les plus dépensiers', 'vous avez le plus gros effectif'", a-t-il déploré. "J'aimerais que les gens prennent le temps d'avoir les faits avant de commenter", a conclu al-Mubarak.