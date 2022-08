Premier jour du procès de Benjamin Mendy : le footballeur plaide encore non coupable

Il était 16h30 quand Benjamin Mendy a quitté le tribunal de Winchester. Costume et cravate sombres, les seuls mots qu'il a prononcé mercredi étaient pour confirmer son identité et plaider non coupable. Lors de cette première journée consacrée aux détails administratifs et au choix des jurés, l'ancien champion du monde français et arrière gauche de Manchester City n'était que spectateur.

De lourdes accusations

Le juge a annoncé qu'il s'attend à ce que lui et son coaccusé, Louisa Matsuri, soient présents à chaque jour du procès. Un procès marathon qui pourrait durer jusqu'au mois de novembre. Les charges sont lourdes contre le footballeur de 28 ans. Huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Les faits concernent sept femmes et auraient eu lieu entre octobre 2018 et août 2021.

Une peine pouvant aller jusqu'à la perpétuité

D'abord placé sous contrôle judiciaire, le jeune homme de 28 ans a ensuite été emprisonné pendant quatre mois et demi pour avoir récidivé, selon une victime. Mendy est confiné à son domicile près de Manchester depuis le début d'année et son passeport a été confisqué. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à la perpétuité.