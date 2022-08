Ancien champion du monde, accusations de viols : la descente aux enfers de Benjamin Mendy

Il y a quatre ans, il était sacré champion du monde avec l'équipe de France. Aujourd'hui, il est accusé de viols. Le procès du footballeur Benjamin Mendy s'ouvre ce mercredi en Angleterre. Le défenseur latéral de 28 ans est accusé de viol par huit femmes, auxquelles s'ajoutent une tentative de viol et une agression sexuelle. Des faits qui se seraient déroulés entre 2018 et 2021 et pour lesquels il encourt la prison à perpétuité. Une véritable descente aux enfers pour Benjamin Mendy, qui avait pourtant une belle carrière prometteuse devant lui.

Un habitué des sorties nocturnes

Le 9 septembre 2018, la France, championne du monde, célèbre sa deuxième étoile. Et c'est tout le Stade de France qui reprend en chœur le nom de Benjamin Mendy. Pour comprendre la déchéance du joueur, il faut revenir sur sa personnalité. Benjamin Mendy, c'est le boute en train, l'amuseur, qui met l'ambiance avec son enceinte portative jamais très loin pour faire danser le vestiaire. Pas vraiment des casquettes de footballeur pour celui qui fut un temps défenseur le plus cher de l'histoire.

Une personnalité qui témoigne aussi d'une appétence pour le monde de la nuit. Son entraîneur à Manchester, Pep Guardiola, n'y prête que peu d'attention lorsque son joueur est retrouvé en boîte de nuit à 4 h du matin, la veille d'un match, en 2018. "Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas leur père. Je préfèrerais qu'ils rentrent tôt chez eux, mais je ne contrôle pas les joueurs dans cette situation", avait déclaré l'entraîneur.

Des sorties qui pèsent. Blessures et méforme physique s'enchaînent. Mendy joue moins et en août 2021, le natif de Longjumeau touche le fond. Il est suspendu par Manchester à cause de quatre accusations de viol. Incarcéré dès septembre avant d'être libéré sous contrôle judiciaire en janvier 2022. Entre temps, six autres accusations visent le joueur français et en quatre ans à peine, Benjamin Mendy passe de promesses pour l'avenir du football à prédateur sexuel présumé. Une chute sans pareil dans le monde du football.