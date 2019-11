Normandie : pourquoi le GR21 est le chemin de randonnée préféré des Français

REPORTAGE

Ses 190 kilomètres de balade sur la côte d'Albâtre, entre le Havre et Le Tréport, sont plébiscités par les amateurs de marche. Le GR21 a été élu sentier de randonnée préféré des Français, lors d'un concours organisé comme chaque année par la Fédération française de randonnée pédestre, et succède au GR31 de La Réunion. Europe 1, s'est rendu sur une portion de ce sentier, près d'Étretat, et y a notamment rencontré Patrice et Liliane, un couple de retraités bourguignons sous le charme.

Le couple a parcouru 545 kilomètres en voiture pour pouvoir venir en parcourir quelques-uns de plus, à pied, sur le littoral normand. Pour les deux retraités, les paysages visibles lors de la randonnée sont un atout majeur du parcours. "Là, on voit de superbes falaises dans le soleil, avec la plage tout en bas", s'émerveille Patrice au micro d'Europe 1, tandis que Liliane vante "un à-pic phénoménal", ainsi que la "couleur blanche de calcaire qui ressort avec la lumière, et la couleur de la mer et du ciel". "C'est superbe", se réjouit-elle.

La mairie d'Étretat veut mieux protéger son littoral

Ce panorama splendide, Cyriaque Lethuillier, guide nature dans la région, l'observe tous les jours, que ce soit "sous la pluie, en soleil levant, par temps calme et brumeux" ou encore "par tempête avec des vagues". Selon lui, le GR21, par les sensations qu'il procure, est la plus belle randonnée du monde.

"Vous vous sentez à la fois un géant, parce que vous êtes au-dessus de la falaise, et tout à coup, vous êtes au creux d'une valleuse sur une plage, au pied de cette falaise, et vous vous sentez tout petit", décrit-il, racontant les "sentiments de liberté, de quiétude et de tranquillité" procurés par la randonnée.

La mairie d'Étretat compte d'ailleurs sur ce titre de randonnée préférée des Français pour décrocher un Label qui lui permettra de mieux protéger le littoral, abîmé par plus d'un million de touristes chaque année.