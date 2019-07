Baignade interdite à Étretat après l'incendie d'une station d'épuration

Baignades et activités nautiques sont interdites à Étretat et sur trois autres plages à proximité de la célèbre station balnéaire, à la suite d'un incendie qui compromet le fonctionnement de la station d'épuration d'Étretat, a annoncé jeudi la préfecture de la Seine-Maritime.

"Un incendie s'est déclaré cette nuit (de mercredi à jeudi) à la station d'épuration d'Étretat compromettant, pour l'heure, son fonctionnement. Des évaluations sont en cours afin de déterminer les réparations à effectuer et préciser l'échéance de la remise en marche partielle ou totale de la station d'épuration", explique la préfecture dans un communiqué. "Des premières mesures ont été prises notamment en matière de pompage d'effluents", précise-t-elle.

Les plages d'Étretat, Yport, Le Tilleul et Vattetot-sur-mer sont concernées

Des arrêtés interdisant la baignade et toutes activités nautiques ont, en conséquence, été pris, "par précaution", pour les plages d'Étretat, Yport, Le Tilleul et Vattetot-sur-mer.

La pêche et la consommation des coquillages filtreurs est par ailleurs interdite depuis le 10 juillet sur le littoral et dans les eaux maritimes entre les communes du cap d'Antifer et Veulettes-sur-mer, en Seine-maritime, en raison de la présence d'une algue (le dinophysis), selon l'Agence régionale de santé (ARS).

Début juillet, près de Caen, jusqu'à neuf communes littorales avaient été invitées à interdire la baignade, en raison d'une pollution "inhabituelle par sa durée et son étendue", selon l'ARS. L'origine de cet épisode de pollution achevé le 5 juillet demeure inconnue selon le syndicat d'assainissement de la Côte de nacre, dont plusieurs communes membres ont été touchées.